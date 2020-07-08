Уже в эту пятницу, 10 июля, в Слуцке можно будет оплатить проезд в городском общественном транспорте с помощью QR-кода через мобильное приложение «Оплати». В первые дни новая система будет работать только на двух маршрутах: № 6 и № 16. Со временем бесконтактной технологией планируется оснастить все городские автобусы.

Об этом «Кур`еру» сообщили в автобусном парке № 2.

Бесконтактную технологию оплаты проезда в городском общественном транспорте презентуют в пятницу, 10 июля, на вокзале.

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Теперь рассчитаться за поездку можно будет не только, купив талон у кондуктора, но и с помощью QR-кодов, которые будут размещены на дверях и в салоне автобуса. Систему разработала белорусская IT-компания LWO вместе с Белинвестбанком.

Как будет работать система

Необходимо скачать мобильное приложение «Оплати» на свой смартфон и зарегистрироваться в нём, введя идентификационный номер из паспорта. Это своего рода электронный кошелёк, который нужно пополнять.

Зайдя в салон автобуса, пассажир находит QR-код и наводит на него сканер в приложении. При этом ему не придётся тянуться или специально пробираться сквозь переполненный салон к ближайшей наклейке. Приложение хорошо распознаёт картинку на расстоянии до двух метров и билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. Его останется только оплатить одним кликом. Стоимость билета остаётся прежней — 60 копеек.

На электронном билете будет указан номер билета, номер автобуса и его автобусный парк, дата и время покупки, стоимость проезда.

Как проверят, оплатил ли проезд

Мобильный платёжный сервис «Оплати» сможет не только продавать, но и контролировать документы на проезд. Проверка билета кондуктором или контролёром осуществляется также просто. Пассажир через приложение сканирует QR-код кондуктора, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если он недействителен, соответствующая надпись появляется внизу билета.

Если же телефон по каким-то причинам разрядился, пассажиру достаточно назвать кондуктору последние четыре цифры номера своего мобильного телефона.

Бумажные талончики не исчезнут

С введением новой системы оплаты проезда старая тоже сохранится. То есть, как и прежде, оплатить поездку можно будет, купив талон у кондуктора.