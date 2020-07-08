Слуцкий сахарорафинадный комбинат окажет спонсорскую помощь СФК «Слуцк»

СФК «Слуцк» и Слуцкий сахарорафинадный комбинат подписали договор об оказании клубу безвозмездной спонсорской помощи. Об этом сообщает «Прессбол».

Как отмечает «Прессбол», согласование документа со всеми инстанциями потребовало немалого времени.

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Ожидается, что «Слуцк» на днях получит от предприятия финансирование, без которого клуб оставался с начала сезона. Тогда по известным причинам в оказании этой помощи команде было отказано. Поэтому «Слуцк» не получал в нынешнем сезоне премиальных, а у клуба накопился значительный долг перед различными службами и поставщиками услуг.

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В ТЕМУ. Задержание директора сахарного комбината. Как это сказалось на СФК «Слуцк»

КОНТЕКСТ. В конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси. О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

Силовые ведомства хранили молчание по поводу задержаний. Лишь 30 января «сахарное дело» скупо прокомментировал Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси. По его словам, оно было связано с дебиторской задолженностью: речь шла о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном, российскими».

4 февраля о задержании директоров сахарных комбинатов жёстко высказался Александр Лукашенко. Он заявил, что «такого в Беларуси ещё не было»: «Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».

Вечером того же дня КГБ официально подтвердил, что директора четырёх сахарных заводов сейчас находятся за решёткой. Фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

Что рассказали в «расследовании» про «Сахарную мафию», подробнее в видео.

6 февраля стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение. КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

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