«К сожалению, деньги не пришли на мою карту, а, наоборот, ушли». Как жительница Слуцка продавала коляску на «Куфаре» и сама же за неё заплатила

Хочу поделиться своей печальной историей. Надеюсь, она убережёт вас от мошенников.

Я, как и многие, иногда продаю и покупаю вещи на kufar.by. Недавно я решила продать коляску, за ненадобностью. На моё объявление откликнулась девушка, написала, что её заинтересовала коляска, и попросила прислать в Viber видео-обзор коляски. Отправила.

Через сутки она написала, что готова её купить по куфар-доставке, так как всё устраивает. О доставке я не раз слышала, поэтому сомнений или каких-то подозрений не возникло. Девушка скинула мне ссылку для ввода данных карты, чтобы она могла перевести мне деньги.

Но, к сожалению, деньги не пришли на мою карту, а наоборот ушли. Я, по своей глупости, ввела не только номер карты, но и код из смс, который пришёл для подтверждения платежа. В тот момент я не подумала о том, что для того, чтобы мне перевели деньги, не нужно вводить смс-код.

Сейчас я понимаю, что мои действия были бездумными, но я пришла к выводу, что человек, который не обманывает, не ждёт обмана и от других.

Рассказываю эту историю для того, чтобы уберечь таких же наивных, как я. Будьте начеку. Вы даже не представляете, сколько людей, которые так потеряли деньги. У некоторых списали всё, что было на карте. Я в шоке, что такое творится и для меня непонятно, как эти люди спят по ночам. И да, я написала заявление в милицию в надежде, что мошенников поймают.

Наталья Нарывская, @natka_naryvskaya

Советы, как не стать жертвой мошенников:

Не переходите по ссылкам, которые вам высылают в Вайбере, Телеграме, WhatsApp. Особенно если эти ссылки выглядят как ссылки на Куфар, как ссылки на Белпочту, или интернет-банк вашего банка. Воспользоваться услугами этих сервисов можно на их официальных сайтах. Чтобы попасть на официальный сайт, сами вписывайте адрес сайта в поисковую строку. Не сообщайте никому смс-коды, которые приходят от Куфара. Не сообщайте никому коды из смс-сообщений от вашего банка. Не сообщайте и не вписывайте трёхзначный код (cvc/cv2) с обратной стороны банковской карты. Не сообщайте свои паспортные данные даже под предлогом перевести вам денежный платёж. Не переводите деньги за призы и подарки. Не переводите предоплату за товар с подозрительно низкой стоимостью.

Помните, что наиболее безопасный способ общаться с продавцом или покупателем — через личные сообщения на Куфаре. Мы тщательно следим за тем, чтобы недобросовестные пользователи не смогли вас обмануть на Куфаре. Мы блокируем ссылки на фальшивые сайты, но если ваше общение переходит в другой мессенджер (Viber, Telegram, WhatsApp и т. д. ), то мы не сможем вас защитить.

Если вы собираетесь ввести данные своей карты, то перед этим обязательно позвоните продавцу/покупателю, чтобы убедиться, что у вас есть его реальный белорусский номер. Вас должно насторожить, когда продавец/покупатель под любым предлогом пытается избежать личного общения по телефону. Факт переписки в Вайбере не подтверждает того, что этот номер действительно принадлежит тому, кто вам пишет. Потратьте минутку на звонок (не через Вайбер или Телеграм, а через набор номера обычным образом), так вы сможете спасти свои деньги.

На данный момент на Куфаре нет сервиса, где нужно ввести данные своей карты для получения или возврата денег. И если вам предлагают это сделать, то это мошенники. Вводить данные своей карты ни в коем случае не стоит.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com , lampa@kurjer.info.



