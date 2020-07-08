Ещё в марте Нацбанк порекомендовал банкам предоставлять белорусам кредитные каникулы — отсрочки по погашению кредитов и уплате процентов. «Кур`ер» выяснил у банков, в каких ситуациях предоставляют кредитные каникулы и какие документы для этого нужны.

Белагропромбанк

В Белагропромбанке сообщили, что у них есть возможность отсрочки погашения задолженности по кредитным договорам. Как правило, максимальный срок предоставления отсрочки — до 6 месяцев. Вопрос с кредитными каникулами в каждом случае решается индивидуально, поэтому чёткого перечня документов или причин для предоставления отсрочки нет.

Беларусбанк

В Беларусбанке предоставление отсрочки рассматривается в индивидуальном порядке, исходя из каждой конкретной ситуации.

Рклама

«В нашем банке есть возможность отсрочки платежей по кредитам, взятым на покупку и строительство жилья — по основному долгу на 18 месяцев. На отсрочку выплаты льготного кредита на недвижимость могут рассчитывать граждане, проходящие срочную военную или альтернативную службу; семьи, в которых один из родителей после рождения второго и последующих детей находится в декрете. В этих случаях отсрочка предоставляется на погашение основного долга и процентов на весь период декретного отпуска или на период прохождения службы», — пояснили в банке.

Белинвестбанк

В Белинвестбанке клиентам предлагают кредитные каникулы: по кредитам на жильё — до 48 месяцев, на прочую недвижимость и авто — до 24 месяцев, на потребительские кредиты — до 12 месяцев, на экспресс-кредиты — до 6 месяцев. Срок выплаты кредита увеличивается на время отсрочки.

При возникновении проблем кредитополучатель должен написать заявление и объяснить сложившуюся ситуацию. За подачу заявления о предоставлении отсрочки придётся заплатить 45 рублей.

«Клиенту необходимо предоставить в банк документы, которые подтверждают наступление особых обстоятельств, например, потерю работы или уход в неоплачиваемый отпуск. При этом всё решается индивидуально, в зависимости от ситуации», — рассказали в банке.

МТБанк

В МТБанке сообщили, что кредитными каникулами могут воспользоваться клиенты, которые взяли кредит до 1 апреля этого года. На каникулы могут претендовать те, кто из-за пандемии оказался на больничном, понёс финансовые потери или оказался в неоплачиваемом отпуске. Обязательное условие — подтверждающие документы и отсутствие просроченной задолженности по кредитным договорам и оплате услуг и сервисов.

Кредитные каникулы в МТБанке распространяются на основной долг и проценты и могут длиться до 2 месяцев. По истечении этого срока клиенту необходимо будет уплатить проценты за два предыдущих месяца и полную сумму за третий месяц. Сумма основного долга за время кредитных каникул равномерно распределится.

БПС-Сбербанк

В БПС-Сбербанке отметили, что для подачи заявки на предоставление кредитных каникул нужно обратиться в обслуживающее подразделение банка с пакетом документов. В него входят документы, подтверждающие доход всех участников сделки (кредитополучателя, поручителей), а также документы, служащие подтверждением временной потери (снижения) кредитоспособности. Например, выписки из приказов работодателей. Все решения о предоставлении кредитных каникул принимаются в индивидуальном порядке.

Приорбанк

В Приорбанке вопрос с кредитными каникулами решается в индивидуальном порядке. «Клиент может воспользоваться отсрочкой платежа по основному долгу на три месяца. В течение трёх месяцев он будет платить только процент на остаток основного долга. Срок полного погашения кредита, первоначально установленный в договоре, меняться не будет. По истечении отсрочки у клиента добавится основной долг, платёж может быть увеличен», — рассказали в колл-центре банка.

Идея Банк

В Идея Банке для получения отсрочки по погашению основного долга по кредиту нужно авторизоваться в интернет-банке и обратиться к онлайн-консультанту с заявлением. В заявлении нужно указать расчётный номер счёта договора и прикрепить подтверждающие документы. Срок, на который клиент хочет получить отсрочку, нужно прописать самостоятельно. В банке уточняют, что лимитов нет, заявления рассматривают в индивидуальном порядке. Во время отсрочки нужно будет платить только проценты, а сам срок кредита, скорее всего, продлят. Обращение о предоставлении кредитных каникул рассматривается в течение 15 календарных дней.

Кредитные каникулы предоставляются в виде отсрочки ежемесячных платежей по основному долгу. «Во время отсрочки (каникул) по долгу оплачиваются только проценты, а после окончания каникул платёж по кредиту возобновляется, срок пользования кредитом увеличивается на срок каникул по долгу», — уточнили в контакт-центре.

Чтобы получить кредитные каникулы, нужно обратиться в любое отделение банка с пакетом документов: заявление-анкета на реструктуризацию, копия паспорта и оригинал для сверки, справка о доходах (если они есть), трудовая книжка (если нет постоянного места работы), а также любые другие документы, которые подтверждают ухудшение финансового положения заёмщика.