Фотоконкурс «Безопасное лето». Покажите, как вы отдыхаете

Слуцкий РОЧС и газета «Кур'ер» запускают фотоконкурс «Безопасное лето». Пришлите снимок, на котором вы отдыхаете, — и выиграйте фирменные подарки от организаторов.

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Что может быть изображено на фото

Это может быть пикник на природе, где вы жарите шашлык, а рядом стоит огнетушитель. Или вы отдыхаете в жаркую погоду возле речки, и ваш ребёнок защищен надувным спасательным кругом. Ну или другой любой снимок, который иллюстрирует безопасный отдых. Оригинальность и креативность приветствуются.

Куда присылать фото

Свои фото загружайте в альбом vk.com\kurjer. Снимки принимаются до 31 июля включительно.