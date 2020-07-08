Рыбацкий ликбез. Что такое промысловая мера, за которую рыбак может получить штраф

Не все рыбаки знают, что в Правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства названы 15 видов рыбы, которую нельзя ловить размером меньше указанного.



Этот размер называется промысловой мерой. Например, размер выловленного судака или щуки не должен быть меньше 40 сантиметров.

Об этом «Кур'еру» рассказали в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Рклама

Добыча рыбы, не достигшей промысловой меры, расценивается как нарушение правил. Она устанавливается, чтобы исключить добычу молодых особей, не успевших вырасти и дать потомство.