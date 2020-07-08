В центре Слуцка легковушка сбила велосипедиста. Фотофакт

Авария произошла в среду, 8 июля, около 14 часов возле Слуцкого райисполкома. Фото в редакцию «Кур'ера» прислал очевидец ДТП.

В Слуцкой ГАИ «Кур'еру» отметили, что в аварии виноваты оба участника: и велосипедист (20-летний житель Слуцка), и водитель Mazda (житель Копыльского района).

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Как произошло ДТП

«Водитель Mazda при повороте налево с улицы Ленина не предоставил преимущество велосипедисту, который пересекал проезжую часть улицы М. Богдановича по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зелёный) сигнал светофора. Но при этом велосипедист не спешился, хотя ПДД обязывает сделать это», — рассказали «Кур'еру» в ГАИ.

Случчанина увезла «скорая», но из больницы его отпустили домой: телесных травм у него не было и в госпитализации молодой человек не нуждался. Водитель авто не пострадал.

ГАИ просит случчан уделить особое внимание соблюдению ПДД по части проезда перекрёстков и пересечения проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедистами.

Обновлено в 17.12.