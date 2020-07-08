Когда приехал в Слуцк … Житель Копыля сбил велосипедиста, а через три часа врезался в попутный автомобиль

Первое ДТП случилось примерно в 14 часов, второе — около 17 часов.

Как следует из предварительной информации, в первой аварии водитель не предоставил преимущество велосипедисту, а велосипедист, в свою очередь, не спешился на пешеходном переходе (подробнее об этом «Кур'ер» писал здесь). В ДТП никто не пострадал.

Водитель Mazda — житель Копыльского района.

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Второе ДТП случилось через три часа в 380 метрах от места первой аварии — на перекрёстке возле магазина № 58. Перед автомобилем Mazda притормозил автомобиль, чтобы повернуть налево — на улицу Пионерскую. Но в сзади в него врезалась та самая Mazda.

Возможно, житель Копыльского района не рассчитал дистанцию. Обстоятельства обоих ДТП выясняются.