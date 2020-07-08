В июне 2020 года социологи компании SATIO провели очередное исследование, как белорусское общество воспринимает ситуацию с COVID-19, пишет TUT.BY. Оказалось, что примерно четверть опрошенных считают, что они уже переболели коронавирусом, при этом большинство боялись обращаться за медпомощью. 2% респондентов имели официально подтверждённый диагноз. На основании этого исследователи сделали вывод, что приблизительно 137 тысяч человек из числа городского населения могли переболеть COVID-19.

Каждый четвертый думает, что уже переболел

Новый раунд исследования социологи компании SATIO проводили на второй неделе июня. В нем приняли участие 1002 человека из числа городского населения в возрасте от 18 до 64 лет.

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23,7% опрошенных думают, что они уже перенесли коронавирусную инфекцию. Почему участники исследования так считают? Почти у половины из них были симптомы, похожие на проявления COVID-19. Также многие отмечали, что они посещали людные места, пользовались общественным транспортом, общались на работе с большим количеством людей. По мнению респондентов, вирус слишком заразен, чтобы его не подхватить.

16% опрошенных из числа тех, кто считал, что уже переболел, сказали, что бывали в местах, где позже произошла вспышка заболеваемости. 11% признались, что являлись контактами первого уровня.

По данным исследователей, люди с высшим образованием чаще подозревали у себя перенесённую болезнь. Если говорить о географической разбивке, то такие подозрения наиболее часто возникали у респондентов из Гомельской области и Минска, реже — из Гродненской и Могилевской областей.

74% опрошенных уверены, что они не перенесли коронавирусную инфекцию.

23 человека из 1002 участников опроса ответили, что у них есть подтверждённый диагноз COVID-19. На основании этих данных исследователи сделали вывод, что ко второй неделе июня число переболевших (причём с поставленным диагнозом) может равняться 2,3% от числа городского населения Беларуси в возрасте от 18 до 64 лет, которое составляет примерно 6 миллионов человек.

— Выборка разрабатывается и строится таким образом, чтобы перенести результаты опроса с тысячи человек на всю группу, которую эта тысяча человек представляет, — объясняет руководитель исследования Филипп Биканов. — Один из вопросов, которые мы задавали респондентам: переболел ли человек коронавирусом? Было три варианта ответа: я уверен, что перенёс или переношу заболевание сейчас (у меня есть диагноз от врача); у меня нет официального диагноза, но я думаю, что перенёс или переношу COVID-19 сейчас; я думаю, что не болел и не болею коронавирусом. 2,3% — это люди, которые ответили, что им выставлен диагноз. Поскольку мы опрашиваем не всё население Беларуси, а делаем выборку, то возможно, что за счёт случайности мы получили не до конца точный результат. Но процент этой неточности можно рассчитать. В данном случае интервал, в пределах которого может находиться реальное количество переболевших COVID-19 среди городского населения в возрасте от 18 до 64 лет, — от 90 до 200 тысяч человек.

Даже подозревая COVID-19, большинство не готово обращаться к врачам

77% тех, кто подозревал у себя COVID-19, не обращались к врачам.

Даже если бы участники опроса стали контактами первого уровня, то большинство — 57% — не стали бы обращаться в медучреждения, остальные сделали бы это.

О чём это может свидетельствовать?

— Одна из основных причин такого поведения: при обращении в медучреждения люди боятся подвергнуться риску заражения, если они ещё не инфицированы, — говорит Филипп Биканов. — Почему боятся заболеть? COVID-19 — всё ещё до конца не понятное заболевание, которое, кроме этого, ведёт к стигматизации в рабочем коллективе и в обществе в целом.

Вторая причина, которую отмечали респонденты, — это боязнь попасть в стационар, говорит Филипп Биканов.

— Если становится понятно, что ты заразился, это означает, что придётся изолироваться, отказаться от своих планов, не работать. Не самый большой процент людей готов уйти на «удаленку». Если они заражаются, то теряют возможность работать, соответственно, снижается их доход.

«Как бы вы поступили, если бы узнали, что контактировали с человеком, у которого коронавирус?» — задали вопрос исследователи. Почти две трети из тех, кто уверен, что не болел, ответили, что в таком случае обратились бы в клинику только после проявления симптомов, из них 24% — только после серьёзных симптомов.

29% опрошенных посчитали, что сокрытие болезни может быть оправданно. Чаще всего такое мнение высказывали молодые люди в возрасте 18−24 лет и сотрудники частных компаний. Большинство же опрошенных возможность утаить свой диагноз не допускают.

В целом почти половина опрошенных считают, что каждый второй заболевший скрывает свою болезнь.

— Почти треть опрошенных считают, что это нормально — скрывать ковид, — говорит исследователь. — Последствия для себя самого (издержки, стигма, падение дохода) зачастую перевешивают честность по отношению к обществу, работодателю. Поэтому в своём исследовании мы даём конкретные рекомендации. Чтобы предотвратить вторую волну эпидемии, во-первых, нужно преодолеть ложную уверенность в иммунитете: сделать доступными тесты на антитела для широких слоёв населения, в том числе и на платной основе. Во-вторых, необходимо обеспечить безопасность посещения медицинских учреждений, а также обустроить лаборатории вне их.

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