Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 9 июля. Обзор

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«Возьмите меня советником!»

Избирательная кампания-2020 кардинально отличается от предыдущих президентских выборов. И отличается она именно активностью электората — избирателей. «Кур`ер» предложил своим читателям написать послания будущему президенту.

Как пользоваться услугами банка удалённо

Сегодня, когда Минздрав рекомендует избегать мест скопления людей, задача Белагропромбанка — создать максимально удобные и безопасные условия обслуживания своих клиентов.

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Как прожить на 6 рублей в день. Личный опыт

Раньше случчанка Екатерина ежемесячно тратила на продукты примерно 400 рублей. Сегодня на питание у неё уходит всего 180 рублей. Притом рацион семьи, утверждает она, не изменился.

Как слуцкие ИП делают бизнес на прокате

Случчане, кажется, всё больше осваивают новый образ жизни и предпочитают не копить имущество, а брать его на время по мере необходимости. Предприниматели, которые развивают бизнес в сфере аренды, рассказали, что можно взять в Слуцке напрокат.

От капкейка до свадебного торта

В июле отмечают два самых сладких праздника в году — День шоколада и День торта. Мы собрали для вас шедевры кондитерского искусства от слуцких мастеров, чтобы вы смогли вдохновиться их творчеством и насладиться не только вкусом, но и внешним видом десерта.

Без экзаменов и бесплатно: высшее образование в Германии

Министерство образования и научных исследований ФРГ вместе с большой группой независимых экспертов подготовило подробный доклад о том, где, как и кто учится в Германии.