ЦИК оставит кандидатам меньше месяца на агитацию

Удостоверения кандидатов в президенты претенденты могут получить 14 июля. Именно это последняя дата, согласно графика избирательной кампании, для рассмотрения заявлений претендентов, пишет «Еврорадио».

Таким образом, на агитацию кандидатам будет отведено минимально возможное время — всего 25 дней.

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Напомним, процедура регистрация началась 5 июля. Документы подали семь человек — Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Из семерых претендентов реальные шансы на регистрацию есть только у шестерых. Напомним, Валерий Цепкало по оценкам избирательных комиссий не набрал необходимых для регистрации 100 тысяч подписей — достоверными признали только 75 249. Виктор Бабарико — задержан. По закону он, несмотря на предъявленные обвинения, может быть зарегистрирован кандидатом в президенты.

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