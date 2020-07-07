Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в июне

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за июнь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в июне
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 2 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. В этом месяце SimilarWeb перестал учитывать данные одного из местных сайтов, так как его статистика слишком мала для измерения, однако мы в своих подсчётах учитывали его средние показатели. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb

Голые цифры

По итогам июня на сайте kurjer.info зарегистрировано 659 827 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 304 515 визитов (в 2 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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Новости и сюжеты

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