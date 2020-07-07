Спасатель из Слуцка помог раскрыть кражу. За это начальник милиции вручил ему благодарность и денежную премию

Владимир Шевцов, сотрудник Слуцкого РОЧС, оказал помощь слуцким милиционерам в раскрытии кражи. Во вторник, 7 июля, в торжественной обстановке вместе со словами искренней благодарности из рук Александра Голикова, начальника Слуцкого РОВД, он получил благодарность и денежную премию за своё неравнодушное отношение и гражданскую сознательность.

Как спасатель помог раскрыть кражу

«В один из летних тёплых вечеров Владимир Шевцов зашёл в гости к своему приятелю. Пробыв у друга около получаса и обсудив насущные проблемы, Владимир уже собирался уходить, как в квартиру зашла супруга приятеля и сказала, что из квартирного тамбура исчезли кроссовки, которые недавно купили для дочки. Сотрудник РОЧС с другом вспомнили, что когда Владимир пришёл, все кроссовки были на месте, значит хищение произошло не более получаса назад, — рассказал «Кур'еру» Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе. — Не теряя времени, друзья вышли из дома в надежде обнаружить злоумышленников, но поиск воришек во дворе не удался.

Рклама

Друг Владимира Николаевича вызвал сотрудников милиции, а сам Владимир пошёл к себе домой. По пути к дому его внимание привлекли двое парней 15−16 лет, у которых было два пакета с какими-то вещами, удочка, скейтборд, футбольный мяч и кроссовки. Владимир поначалу подумал, что ребята занимались футболом и идут с тренировки, однако удочка и скейтборд как-то не вписывались в такую концепцию.

Подойдя поближе, Владимир Шевцов увидел, что кроссовки женские. Это только усилило его подозрения. На вопрос, откуда вещи, парни уверенно ответили, что купили их через интернет, а женские кроссовки, в частности, — для сестры.

Владимир Шевцов голословными доводами не удовлетворился и решил привести парней к другу, так как знал, что у него уже работает оперативно-следственная группа.

Друг Владимира Николаевича уверенно опознал кроссовки и другое имущество, похищенное подростками из квартирного тамбура.

Своими действиями несовершеннолетние причинили ущерб в размере более 200 рублей. В отношении незадачливых воришек возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 205 УК РБ". После этого, как добавил Александр Станкевич, руководство Слуцкого РОВД приняло решение поощрить Владимира Шевцова за активную гражданскую позицию и оказание помощи органам внутренних дел в раскрытии преступлений.