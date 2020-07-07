По данным метеостанции «Слуцк», в ночь на вторник, 7 июля, на город за 12 часов выпало 52 мм осадков. Такой ливень считается «очень сильным».



Численно количество осадков в миллиметрах равно количеству килограммов вылившейся воды на площадку в 1 м², то есть 1 мм соответствует 1 кг, говорится в метеословаре Белгидромета.

На 1 м² Слуцка вылилось 52 кг воды. Это чуть больше пяти 10-литровых вёдер. Площадь Слуцка 30 500 000 м², выходит, что на город вылилось 158,6 млн вёдер воды.