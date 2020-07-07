«Мы не боялись критиковать никого, даже директора, который отличался злопамятством». О пионерах и вожатых рассказывает слуцкий педагог

Во вторник, 7 июля, открылись загородные лагеря, слуцкие школьники поехали на отдых. «Кур'ер» поговорил с Натальей Бартошик, педагогом, волонтёром и социальным предпринимателем. Она рассказала, как проходило её пионерское детство 50 лет назад, как она управлялась с 40 детьми, будучи пионервожатой, и какой опыт работы с ребятами незаслуженно забыт.

Высокомерия не было. С нами выступал директор и учителя

«С пионерской жизнью у меня связано много тёплых воспоминаний, — рассказала Наталья. — Как и все ребята, вступала в организацию в 3 классе (начальная школа тогда была трёхлетней). Помню, как после вступления, дружно шли домой полтора километра через поле. Увидели, что горит трава, и бросились тушить. Все были одеты красиво, но никого это не остановило. Потушили.

Выполняла разные поручения. В 4 классе была редактором отрядной стенгазеты. В газете критиковали двоечников, рисовали на них карикатуры. Двоечники очень обижались, даже дрались с редакцией. Но реагировали, пытались наладить учебу.

Рклама

С 5 по 7 класс меня выбирали председателем совета отряда. Каждому пионерскому отряду присваивалось имя героя. Мы боролись за право назваться отрядом имени Лёни Голикова. Читали о нём литературу, собирали и оформляли материалы в альбом, старались делать полезные дела. Защищались на пионерском сборе, где присутствовали члены совета дружины, учителя. Когда отряду присвоили это имя, были очень рады и горды.

Я училась в сельской 8-летней школе. Но жизнь у нас была интересная, кипела ключом. Был хор, которым руководила замечательный педагог Вера Григорьевна Бабарыкина. Выступали на разных конкурсах. Кроме того, я пела в вокальной группе — одна девочка с мальчиками. Часть хористов объединились в агитбригаду. Выступали перед разными аудиториями не только в школьное время, но и на каникулах. С нами вместе выступали учителя, например, директор школы Татьяна Ивановна Бирюкова читала басню. Никакого высокомерия ни у кого не было. Уважительно, с полной отдачей, выступали и перед колхозниками, и перед руководителями.

Весной 1976 года мальчишки из моего класса совершили поступок — задержали во время посевной вора, который попробовал похитить мешки с зерном. Про них написали статью «Храбрейший из гёзов» в Пионерской правде. Журналистка приезжала из Москвы.

О походах

Ходили в походы в конце учебного года. Наш учитель истории Алексей Ковалёв был необыкновенным человеком, имел два высших образования. По первой профессии лётчик-испытатель. Когда разбился, долго лежал, прикованный к кровати. Вылечился, получил диплом учителя истории. Добрейшей души человек. Он нас и водил в походы. Первый раз мы пошли с ним и с учителем рисования Николаем Ивановичем Дмитриевым. Направления выбирали сами, пятиклассники отправились в поход за 50 км от школы. Мальчишки и два учителя наловили рыбы на озере, сварили уху, кашу. Было вкусно. Целую ночь по очереди поддерживали костёр. Спали в палатках. Утром вышли, а на улице холодно. Ночью были заморозки. Организовывали игры КВН. Особенно любили химический конкурс. Учительница Анна Петровна Ковалёва давала нам много реактивов. Конкурс без химических опытов был немыслим.

Шефствовали над бывшим директором школы Ольгой Емельяновной Яковлевой, она была почётным пионером дружины. Выступала на сборах, рассказывала нам о жизни в блокадном Ленинграде. Повязывала галстуки ребятам, когда принимали в пионеры.

Очень гордились неизвестными героями

На День Победы ходили за 7 км на могилу погибших воинов. В любую погоду. С горнами, барабанами, знаменем дружины, в торжественной форме. На памятном месте проводили линейку. Возлагали живые полевые цветы, которые собирали по дороге. Приходили женщины из ближайшей деревни, ничего они нам сказать не могли. Только плакали. Ведь это они хоронили погибших солдат. Мы, дети, очень гордились неизвестными героями. Потом те же 7 км шагали домой. Сначала молчали, а потом уже и пели, и бежали, и скакали. Никто, конечно, нам ссобойки не собирал. Только пили воду из колодца, которую нам давали женщины в деревне. Мы не ныли и не пищали.

Школьники убирали лён, выращивали капусту, собирали шишки

Много помогали колхозу: рвали руками лён, вязали снопы, расстилали его для просушки и складывали в скирды. Мне эта работы была знакома, потому что с бабушкой с шести лет ходила на поле. Порой такая помощь длилась больше месяца. Потом приходилось навёрстывать упущенное в учёбе.

Деньги нам платили только за работу в летние каникулы. Летом на пришкольном участке выращивали много овощей для школьной столовой. Я отвечала за капусту, выращивала шесть сортов. Любовь к капусте у меня осталась на всю жизнь (на даче сейчас выращиваю разные сорта). Когда заканчивала седьмой класс, на линейке мне вручили бронзовую медаль ВДНХ. В восьмом классе получила грамоту райкома комсомола за работу по сбору урожая льна. Постоянно собирали лекарственные растения: берёзовые почки и ольховые шишки. Зимой приходила из школы, становилась на лыжи и ехала в овраг, где рос орешник, собирала шишки. За операцию «Ольховая шишка» нас награждали альбомами для рисования.

Самостоятельность не лучшим образом сказалась на карьере

Наши педагоги воспитывали у нас ответственность, самостоятельность в принятии решений. Это не лучшим образом сказалось потом на карьере. Оказывается, нужно было уметь заглядывать в рот начальникам, говорить, что они хотят слышать, врать. Но в моей школе нас такому не научили. Хотя, судя по некоторым людям, которые относятся к поколению рождённых и воспитанных в СССР, непонятно, кто их воспитывал.

В восьмом классе мы решили поехать в Хатынь. Классный руководитель одобрила наше решение. Мы сами пошли в ПМК, попали на планёрку начальника организации. От страха дрожали коленки, но мы объяснили, что нам нужно съездить в Минск и в Хатынь. Начальник одобрил, выделил автобус. На весенних каникулах поехали на экскурсию с учителями.

Одна вожатая на 40 детей

С 1980 г. работала старшей пионервожатой в школе, где училась сама. В моей пионерской дружине было 15 отрядов и 22 октябрятские группы. По штату нужны были две вожатые, но так как директор никого не брал, справлялась одна. Я шла в старшие классы, спрашивала, кто хочет стать педагогом. Тех, кто мечтал об учительстве, просила стать вожатыми, я им полностью доверяла. Каждый год 19 мая мы водили всю дружину в лес за три километра. Разжигали огромный костёр на поляне, играли в игры, устраивали конкурсы. Осенью проводили конкурс-игру по сбору макулатуры. Назначали время сбора у крыльца школы, вручали маршрутные листы, и ребята шли собирать старую бумагу. Через два часа должны были вернуться с макулатурой. От организаторов — только пионервожатые. Летом работала в лагере за 80 км от дома на берегу озера Каспля. Дети жили в летних корпусах. Нагрузка была огромная: мне всегда давали второй отряд, самый сложный — дети были со сложными судьбами. Корпуса не закрывались, кругом вода, за детьми нужно уследить. Нервы были на пределе. За 24 дня смены — два выходных. Однажды я заболела ангиной, температура 39, но пришлось справляться одной с 40 детьми, так как напарник уехал на экзамен. Мама передала мне лекарства и тёплую одежду — выдержала. Зарплату за лагерь платили отдельно, сохранялся и школьный заработок. Это было выгодно.

Демократично по-настоящему

В 20 лет немного работала во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» на Чёрном море. Люди там были необычные: творческие, самоотверженные, романтики. Руководители не пытались показать свою значимость, всё было демократично по-настоящему. Решали проблемы коллегиально. Мне было всего 20 лет, но нам с напарником доверяли 42 ребёнка из разных республик СССР. Некоторые плохо говорили по-русски. В «Артеке» работали до 12 ночи, а бывало и позднее. Вставали в 5.00, а в 6.00 нужно было явиться на планёрку к старшему пионервожатому в полной боевой готовности: чистым, в отглаженной одежде, с маникюром и причёской. Справлялись.

Всех пионеров водили на легендарную гору Аю-Даг. В дороге ребята теряли одежду, пилотки, которые выдавались государством на смену, всё это высчитывалось из нашей зарплаты. Когда возили ребят в Ялту, покупали всем мороженое за свой счёт — традиция. В зарплату получать было нечего. Жили вожатые за счёт того, что присылали родители, поэтому мама не разрешила работать два года, хоть я и прошла отбор на постоянное место.

После критики стала исправлять недостатки

Однажды на педсовете покритиковала организатора внеклассной работы, хотя её все боялись. После педсовета она подошла ко мне, извинилась, поблагодарила за то, что я указала ей на ошибку. И стала исправлять недостатки. Мы не боялись критиковать никого, даже директора, который отличался злопамятством. Педсовет постановил мне присвоить звание «Вожатый-методист», однако директор не утверждал характеристику, придирался к каждому слову. Но педагоги отстояли меня. Никто не наблюдал молча, как топчут другого. Звание я получила. Вот вам и застойные времена.

Каждый год на весенних или зимних каникулах возила ребят на экскурсии по городам-героям: Брест, Москва, Ленинград. Сама ходила по отраслевым обкомам профсоюзов по месту работы родителей. Просила удешевить путевки детям. Первый раз пошла, когда мне было 18 лет. Видя, что я совсем ребёнок и ничего не понимаю, две женщины расписали мне всё сами, научили, куда и к кому обращаться, так набралась опыта.

Был случай, когда я привела своего трёхлетнего сына на новогоднюю ёлку в районный дом пионеров, а Дед Мороз и Снегурочка не приехали. И мы с ребёнком вдвоём провели праздник для собравшихся ребят. Директор дома пионеров Валентина Николаевна подарила моему Олегу настольный хоккей. А мне позднее вручили грамоту.

В июне 1989 года меня с пионеркой 13 лет Леной Борисовой отправили на слёт бывших партизан Смоленско-Витебской зоны. Добирались 80 км в одну сторону своим ходом. Сначала на попутной машине, а затем пешком 3 км по жаре на каблуках.

«Рядом, и чуть впереди» — был девиз вожатых. Делать всё вместе с детьми, показывать им пример. Тогда дети идут за тобой. Нельзя дать то, чего не имеешь сам. Я это перенесла в свой управленческий стиль, когда работала завучем. «Не спрашивай с других того, чего не делаешь сам», — учила я начинающих администраторов в школе молодого руководителя Слуцкого района.

Политические дебаты

Вышла замуж. Переехала к мужу в Могилёв в 1986 году сразу после аварии на ЧАЭС. Нам в голову не могло прийти не поехать. Работала в Могилёвском дворце пионеров культорганизатором, руководила областным политклубом. Каждое воскресенье приезжали ребята из разных районов области. Я модерировала политдебаты старшеклассников. Многие ребята были начитанные, эрудированные. Дебаты были бурными. Всё менялось. Это был постчернобыльский период. Ребята много ездили на оздоровление за рубеж. Приезжали обалдевшими от другой жизни, от подарков. Они мечтали только о том, когда снова туда поедут. Разговоры велись о том, кто что из вещей привёз и за сколько они их продали в СССР. Это был 1990 год, когда вся советская система разваливалась.

17 июня 1990 года я переехала в Слуцк. Романтику пионерского детства я старалась передать своим ученикам. Даже когда работала заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе, находила время водить ребят в походы, на экскурсии. Хотя это никак не входило в мои обязанности. Педагоги чаще сидели в учительской, в то время, как я путешествовала с их классами. Когда сама стала работать классным руководителем, водила своих ребят в походы почти каждый год. Старалась развивать в них самостоятельность, активную жизненную позицию, учила отстаивать своё мнение, не заниматься чинопочитанием, уважать человека за личные дела, а не за должность.

Никто не интересовался моим опытом

Когда мне было 19−20 лет, мне доверяли чужих детей, а вот когда я отработала почти 40 лет в образовании, не видела ни уважения, ни доверия руководителей. Никто не интересовался моим опытом работы, ни разу не вспомнил и не поздравил с Днём пионерии, хотя все записи в трудовой книжке есть, имею грамоты, знаки ЦК ВЛКСМ, звания «Вожатый-инструктор» и «Вожатый-методист». Я постоянно общаюсь с Валентиной Богдановой, которая тоже много лет работала старшей пионервожатой Бокшицкой средней школы, была делегатом 1 Всесоюзного съезда вожатых в Артеке. История та же: изгнание на пенсию, забвение, редкие поздравления с юбилеями.

Выражение «Кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того оно пальнет из пушки» актуально сегодня как никогда. Хочется верить, что нынешние идеологи, управленцы, педагоги об этом помнят".