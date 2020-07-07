ЦИК: Первые итоги выборов белорусы могут узнать только 10 августа

Центризбирком пока не планирует запускать в день выборов 9 августа большой инфоцентр для представителей СМИ. Предполагается, что предварительные итоги выборов журналистам озвучат утром 10 августа. Причина — эпидемиологическая обстановка в стране, пояснили TUT. BY в ЦИК.

СПРАВКА. Ст. 13 Избирательного кодекса (Гласность при подготовке и проведении выборов) гласит, что подготовка и проведение выборов президента Республики Беларусь осуществляются открыто и гласно. При проведении выборов имеют право присутствовать представители средств массовой информации в порядке, устанавливаемом Центральной комиссией.

Традиционно в день президентских и парламентских выборов в малом зале Дворца республики на целый день разворачивается пресс-центр для журналистов. Вечером к журналистам каждые два-три часа выходит Лидия Ермошина и озвучивает свежие данные о ходе голосования, закрытии участков, поступивших жалобах, отвечает на вопросы журналистов и даже комментирует, что пишут в соцсетях в день выборов. После полуночи Лидия Михайловна даёт последнюю пресс-конференцию, во время которой объявляет первые предварительные итоги выборов.

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В этом году, как говорят в ЦИК, такого пресс-центра, скорее всего, не будет.

— Пока формат окончательно не определён, но на этих выборах такого инфоцентра во Дворце Республики, скорее всего, не будет. Это связано с эпидемиологической ситуацией. Если не будет существенных улучшений, то мы не можем собирать такое количество людей в одном месте. Ведь в инфоцентре обычно присутствуют не только журналисты, но и наблюдатели, и сотрудники Дворца, и много других людей, — сказали в ЦИК.

В Центризбиркоме пояснили: пока планируется, что вместо пресс-конференций 9 августа Лидия Ермошина в день выборов будет выходить в прямые эфиры государственных телеканалов и сообщать о явке на выборах и ходе голосования. На вопрос, почему для журналистов гостелеканалов коронавируса нет и они могут общаться с главой ЦИК в день выборов, а остальные нет, в комиссии лишь ответили, что они будут соблюдать все меры предосторожности — будут в масках и перчатках.

— А что касается уже следующего дня, когда у нас будут предварительные итоги выборов, то тут уже будет утренний брифинг во Дворце Республики. Там могут присутствовать журналисты, — сказали в ЦИК.

— То есть утром 10 августа коронавируса уже не будет?

— В зале будут только широко рассаженные журналисты и буквально на пару пресс-конференций.

— Но ведь и 9 августа журналисты могут широко рассесться.

— Это вопрос не ко мне, решение принимает руководство ЦИК — Лидия Михайловна, — заявили в аппарате ЦИК.

В Центризбиркоме подчеркнули, что окончательное решение будет принято ближе к середине июля.

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