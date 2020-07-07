Падение 23-летней девушки с балкона на 8-м этаже в Слуцке. Что о случившемся говорят в Следственном комитете

Около 3.30 в субботу, 4 июля, с балкона на 8-м этаже дома на улице Ленина в районе стоматологии выпала 23-летняя девушка. Происшествие «Кур'еру» прокомментировали в Следственном комитете.

«Слуцкий РОСК устанавливает обстоятельства травмирования девушки, которая была доставлена в реанимационное отделение Слуцкой больницы с признаками падения с высоты.

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В рамках проверки проведён осмотр места происшествия, опрошены родственники и знакомые, кроме этого, собирается материал, характеризующий личность девушки. Назначены экспертизы.

Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщила «Кур'еру» Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

РАНЕЕ. В ночь после Дня Независимости… В Слуцке 23-летняя девушка пришла в гости, выпала с балкона на 8-м этаже и осталась жива (подробнее — по ссылке)