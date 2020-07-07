В четверг, 9 июля, в Слуцке начнётся общественное обсуждение по проекту общегородского центра, расположенного на месте бывшего консервного завода. Застройка территории включает в себя ряд спортивно-развлекательных площадок. «Кур`ер» спросил у читателей, что они хотели бы видеть на этом месте.

В опросе поучаствовало более 500 человек. По итогам голосования, нужнее всего в Слуцке зона детских игровых площадок, зона тихого отдыха с большим процентом озеленения и площадки для экстремальных видов спорта. Эта новость активно обсуждалась в Instagram и во «ВКонтакте». Предлагаем обзор комментариев.

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Молодёжь просит спортивные площадки

Ромка Садин: «Надеюсь, я не успею состариться и поиграю на современной баскетбольной площадке. Но видя, как голосует наш народ, шансов мало. Главное — это детские площадки. Пусть ребёнок играется на них, а потом как вырастет, будет на них пиво пить, потому что у нас в городе ничего больше и нет для подростков! Думайте на будущее. Прямо сейчас вам это не построят. Те, кто проголосовали, ваши дети уже вырастут и им уже не нужны будут горочки, качели. Мячик нужно будет покупать и тогда вы вспомните, что можно было и за площадку голосок поставить!»

Кузменко Богдан: «Вы голосуете за площадки, а потом жалуетесь, что скейтеры вам мешают. Да потому что нам негде кататься! Все фигуры, которые у нас есть за ДК, это мы за свои деньги покупаем и делаем! Постройте скейт-парк, потому что площадок много, а молодёжи негде кататься».

Максим Чернуха: «Детских площадок много, они есть в каждом дворе. Постройте скейт-парк, его у нас нету!»

asja86tosha: «Однозначно спортивные площадки, в том числе и экстремальные».

armistov.pavel: «Площадки для воркаута очень не хватает».

alesia_kurylchyk: «Для подростков нет ничего! Скейтпарк нужен!»

yurkovanastasiya: «Можно всё, но только не торговлю! Больше склоняюсь к площадке для экстремальных видов спорта».

tatiana_zivitskaya: «Для тихого отдыха есть парк и набережная с большой зоной озеленения. Придёшь туда с ребёнком и делать там особо нечего… Нужна площадка для активного отдыха разных возрастов, не только для маленьких деток, но и чтобы можно было всей семьёй прийти и каждый мог найти занятие по интересам и возрасту».

Елена Коледа: «Большой спортивный городок для детей и взрослых, чтобы папы с детьми гуляли там».

Татьяна Лемеш: «Зря эти склады разобрали. Там картинг для детей классный был бы».

Евгения Тоторевич-Сочилович: «Хотелось бы спортивный комплекс, но не платный, а доступный».

elenadenisova3661: «Для тихого отдыха у нас есть дачи, даёшь Слуцк для молодежи!»

Аквапарк, ботанический сад и библиотеку, как в Минске

Генрих Наваррский: «Парк аттракционов. Это будет для любого возраста здорово».

Юрий Жук: «Генрих, только этого никогда не будет! Проще залить асфальтом, огородить забором, поставить пару сварных конструкций и гордо назвать „игровая площадка“. Только с чем там будет играть? Попрыгать на батуте, посидеть на каменном или деревянном идоле? Нынче все развлечения, за которые тем не менее нужно платить деньги, основаны на собственных силах развлекаемых».

Елена Доманская: «Можно выделить уголок для сувенирных лавочек, так сказать мини-город мастеров. Там же можно и театр открыть».

zhukovvictor1997: «Мне кажется, аквапарк будет отличным вариантом и для взрослых, и для детей. Не надо будет на озёра ездить и все под присмотром будут».

sergeichechet: «Да, в аквапарке посещаемость будет, не то, что у ледовых».

stanislavrybko: «Большой спорткомплекс с аквазоной, бассейном, тренажёрным залом».

maikherskaia: «Ботанический сад».

philtatdd: «Библиотеку, как в Минске».

magic_nodules_slutsk: «Хотя бы это всё сделали, что перечислено. Будем надеяться».