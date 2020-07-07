Статистика заболеваемости COVID-19 в Беларуси заметно снизилась, и больницы постепенно возвращаются к обычному режиму работы. В связи с этим жители Слуцка всё чаще интересуются, а как работают медучреждения в нашем городе, что можно и что нельзя сейчас сделать? «Кур`ер» узнал ответы на часто задаваемые вопросы.

Переезжает ли женская консультация на прежнее место и будет ли возобновлён приём?

На прошлой неделе администрацией Слуцкой ЦРБ обсуждался вопрос о том, что женская консультация переедет работать на своё прежнее место. Однако сегодня этот вопрос снят с обсуждения: пока всё остаётся без изменений.

Напомним, что в начале апреля женская консультация из-за сложной эпидемиологической ситуации переехала на второй этаж кожно-венерологического диспансера.

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Также в учреждении отметили, что по-прежнему ведётся приём только беременных и оказывается экстренная помощь. Когда будет возобновлён приём пациентов — неизвестно.

Оказывается ли бесплатная стоматологическая помощь?

В стоматологической поликлинике пока работает только два отделения: платное и ортопедическое. Полечить или удалить зуб бесплатно можно только по направлению врача стоматолога-ортопеда. Также бесплатная стоматологическая помощь оказывается пациентам по острой боли.

В медучреждении отметили, что после 23 июля могут быть внесены изменения в работу поликлиники.

Работает ли детский ортодонт?

Что касается детского ортодонта, то он работает. Сейчас врач принимает пациентов, которые были записаны в апреле-мае.

Возобновлены ли плановые обследования, в том числе и платные?

Нет. Все анализы и обследования делают только по направлению врача.

Возобновлена ли плановая госпитализация?

Нет, плановая госпитализация пока не возобновлена. Большинство отделений всё ещё перепрофилированы под пациентов с коронавирусом.

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