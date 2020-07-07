В Могилёве утонули мама и 8-летняя дочь. Ещё одну девочку успели спасти, она в тяжёлом состоянии

В Могилёве в Днепре утонули мама и 8-летняя дочь. Ещё одного ребёнка успели спасти рыбаки, девочка в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в понедельник, 6 июля, две семьи с детьми отдыхали на берегу Днепра в Могилёве. Во время купания 8-летняя девочка стала тонуть. На помощь бросились её 33-летняя мать и 9-летняя девочка из другой семьи. Увидевшие это рыбаки успели спасти только одного ребёнка, девочка доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Тела женщины и её дочери извлекли из воды сотрудники МЧС и работники ОСВОД.

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Следователи с экспертами провели осмотр места происшествия. В настоящее время опрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертных исследований.