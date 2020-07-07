Детям в лагерь придётся отправлять посылки. Какие ограничения приняты в оздоровительных лагерях в связи с коронавирусом

Сегодня, 7 июля, в Слуцком районе состоялся первый заезд в загородный оздоровительный лагерь «Зорька». В июне он был отложен из-за пандемии коронавируса. Но и сейчас родителям, воспитателям и детям придётся соблюдать дополнительные меры безопасности. и ограничения. Одна из случчанок, которая отправляет ребёнка в лагерь, показала «Кур'еру» памятку, которую получили все родители.

В памятке родителей предупреждают, что все посещения ребёнка во время смены, передача ему продуктов или вещей — запрещены. Если очень нужно, можно отправить посылку.

Медицинский контроль состояния здоровья будет проводится ежедневно по нескольку раз: измерение температуры и осмотр перед завтраком, обедом и ужином. При появлении признаков вирусных инфекций, ребёнок помещается в изолятор, где проводится лечение.

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Дезинфекция всех помещений и спальных корпусов будет проводиться ежедневно. Все мероприятия и развлечения будут проходить в группах, расписание предусматривает занятия для каждого отряда отдельно. В ТЕМУ: В каких лагерях могут отдохнуть дети этим летом в Слуцком районе. И сколько стоят путёвки