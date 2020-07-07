Матч «Слуцка» с «Динамо-Брест» перенесли на месяц. Из-за коронавируса у брестчан

АБФФ приняла решение перенести матч 17-го тура между командами «Динамо-Брест» и «Слуцк» (в том числе матч дублирующих составов между данными клубами) с 10 июля на 12 августа 2020 года. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Как пишет TUT. BY, что ряд футболистов «Динамо-Брест» сдали положительные тесты на COVID-19, а некоторые игроки госпитализированы с пневмонией.

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В Бресте заявили, что в клубе есть заразившиеся коронавирусом, отметив при этом, что их количество не столь велико:

«Да, в команде есть заболевшие. Не все ребята получили ещё результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине. Что касается тех, у кого коронавирус подтверждён, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем пристально следят медики».