«Пассажиров всё ещё мало». Автобусный парк Слуцка пока не планирует возобновлять прежнее расписание автобусов

В конце апреля в Слуцке примерно на 30% сократили автобусные маршруты из-за пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока. Читатели «Кур`ера» задаются вопросом: если Минздрав сообщает о спаде заболеваемости, то планируют ли возобновлять прежнее расписание автобусов?

Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок Слуцкого автопарка № 2, ответила «Кур`еру», что пока всё остаётся без изменений. Городской и пригородный транспорт курсируют по временному расписанию.

«Как только восстановится пассажиропоток, мы сразу начнём возобновлять и маршруты. Пока ситуация никак не изменилась, пассажиропоток всё также низкий, поэтому и никаких решений на сей счёт не принималось», — отметила она.

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Добавив, что с 3 июля возобновилось движение автобусов до ССК. Напомним, что в начале января из-за капитального ремонта путепровода через железную дорогу в районе Слуцкого ССК некоторые городские маршруты ходили до РСУ.

«Теперь все эти маршруты по-прежнему ходят до ССК. Пригородные автобусы также уже курсируют по отремонтированному мосту», — сказала Виктория Татур.