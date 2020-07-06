Корреспондент «Кур'ера» побывала в деревне Аполины, которая расположена в 20-ти километрах от Слуцка, недалеко от водохранилища Рудня. Смотрите фотозарисовку о домах этого села и их хозяевах.

Валентина Шакаль, 66 лет: «Родилась и выросла в этом доме, сейчас использую как дачу».

Галина Дробыш, 58 лет: «Живу в этом доме всю жизнь». Рклама Елена Корзун, 53 года: «Живу здесь на протяжении всей жизни».

Ольга Рашевская, 35 лет: «В этом доме выросло четыре поколения, начиная с моей бабушки. Сейчас приезжаем как на дачу».

Ольга Журавская: «Это наша дача».

Виктор Видманкин, 49 лет: «В доме живу с рождения».

Нина Каминская, 81 год: «Родилась и выросла здесь, потом уехала в Сибирь, вернулась и живу уже в этом доме с тех пор 30 лет».