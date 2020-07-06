Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
-
0

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 29 июня по 5 июля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

Рклама

View this post on Instagram

Фотография с ароматом хлеба #🌾 и #лета Хотя, сегодня моя реальность полная противоположность. Как показывает практика, я не каждый день восхищаюсь этим миром, бегаю за солнечными бликами и вижу только красоту. Сегодня у меня день «нравиться себе с не накрашенным лицом». НО☝🏻 Я знаю, за окном всегда солнце, просто его не видно из-за облаков 🌥 и, возможно, уже завтра я нарисую себе трёхъярусные стрелки и отправлюсь покорять очередное белорусское поле… #вминскедождь, а я #средихлеба #вожиданиизрелищ

A post shared by ᴛᴀɴʏᴀ (@karotkaya_tatsiana) on

View this post on Instagram

ну да, радуга🤭

A post shared by Ангелина Пужевич (@beatmassster) on

View this post on Instagram

🌺Very Beautiful🌺

A post shared by 🌺Н, а с т я🌺 (@c.a.r.a.m.e.l.k.a14) on

View this post on Instagram

☕☕☕

A post shared by 💫 лизᴀ 💫 (@ntllnte) on

View this post on Instagram

Не хочу гадать на ромашке, Ну её! вдруг соврет. Я хочу наслаждаться летом, Там где мы с тобою вдвоём. Странно, сколько время продлится? Час, день, неделя, а может года? Ты всегда смотришь на время — Значит я счастливей тебя? Забирай, я делюсь этим счастьем, Ты, его не упусти. Телефон отложи, и так часто в него не смотри. И домой не спеши. Здесь и сейчас, радуйся и живи. Солнце, лес, река и озёра, Я с ромашками в пшеничном поле. В колосках сольются тела, Покажи мне любовь до утра. #Лето#инстаграм#стихи#моистихи#япишу#природа#101ромашка.

A post shared by Ольга Олимпия (@olyaolimpiya1) on

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.