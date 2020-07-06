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Многодетная мама, хореограф и бегун показали свои татуировки. Посмотрите, какие «рисунки» носят на себе случчанки

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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Мы продолжаем серию материалов о случчанках и их нательных рисунках. Девушки активно делятся своими рассказами и фотографиями татуировок. «На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле, гардеробе и личной эстетике.

Анастасия @nastusha_ostar, хореограф

«На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле, гардеробе и личной эстетике.Мы продолжаем серию материалов о случчанках и их нательных рисунках. Девушки активно делятся  рассказами и фотографиями о своих татуировках.
«Я всю жизнь танцую. В прямом смысле этого слова. В 5 лет как начала, до сих пор не могу успокоиться. Многие, кто меня знают, скажут, что спокойно посидеть или постоять — это немного проблематично. Тату сделала 5 лет назад, подарок себе на День рождения. Набивала у Олега Монаха.
Сделать татуировку хотела давно, ещё в школьные годы, но не знала, какую. Со временем появлялись друзья, у которых было на теле несколько татушек. Естественно, с ними разговаривала „а что значит, а зачем, а как, а больно“ и всё в таком духе. В общем, после одного из таких разговоров, я поняла, что хочу татуировку, связанную с моим хобби, работой, любимым делом. Найти ту, которая впрямь „вау“, удалось не сразу и не за месяц, и даже не за полгода. Однажды увидела мою балерину и влюбилась.
И так получилось, что набивала её, когда исполнилось 23 года, и птиц на тату - 23 штуки».

Алёна @markuzova.a, бегущий человек 🙂

«На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле, гардеробе и личной эстетике.Мы продолжаем серию материалов о случчанках и их нательных рисунках. Девушки активно делятся  рассказами и фотографиями о своих татуировках.

«На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле, гардеробе и личной эстетике.Мы продолжаем серию материалов о случчанках и их нательных рисунках. Девушки активно делятся  рассказами и фотографиями о своих татуировках.

«Тату сделала год назад в Солигорске. Оно связано с моим хобби и образом жизни — увлекаюсь бегом. Плюс я посвятила татуировку своему первому полумарафону. На тату написано „Сильнее, чем вчера“ и бегущая я».

Алёна @alenasupryianovich75, мама троих детей в декрете

«На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле, гардеробе и личной эстетике.Мы продолжаем серию материалов о случчанках и их нательных рисунках. Девушки активно делятся  рассказами и фотографиями о своих татуировках.

«Меня зовут Алёна. Я счастливая мама троих детей, в декрете. Тату сделала полгода назад в Слуцке. Это не первая моя татуировка. Почему именно выбор пал на цветок? Прекрасный, нежный и яркий. Как моя дочь. Мой аленький цветочек. Нравятся цветные тату. В скором будущем хочу сделать ещё одну. И, возможно, это будет последняя. Хотя…».

Хочешь, чтобы мы рассказали о твоём стиле? Пиши на почту lampa@kurjer.info, alicelistapad@gmail.com, в директ Instagram @lampa_slutsk или @alisa_listapad. Звони по телефону 8044 540 29 39 (Алиса).


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тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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