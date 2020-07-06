ЦИК Беларуси рассказал, сколько подписей сдали претенденты в президенты для регистрации кандидатами, сообщает TUT.BY.

Александр Лукашенко — 1 958 800

Виктор Бабарико — 367 179

Валерий Цепкало — 158 682

Анна Канопацкая — 151 631

Сергей Черечень — 149 750

Андрей Дмитриев — 110 754

Светлана Тихановская — 109 479.

Напомним, 30 июня ЦИК Беларуси опубликовал окончательные сведения о проверенных подписях, собранных за выдвижение кандидатов в президенты.

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По данным ЦИК, после проверок у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей. У Виктора Бабарико — 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757.

Нестыковки с цифрами произошли у трёх претендентов. Например, Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. В данных ЦИК же отмечено, что после всех проверок у Канопацкой осталось 146 588 действительных подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок — 143 109. Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружились 106 841 подпись. Позже ЦИК разъяснил, как такое могло произойти.

РАНЕЕ. С 5 по 14 июля ЦИК Беларуси регистрирует кандидатов в президенты

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