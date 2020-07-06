«Страшно и за детей, которые гуляют во дворе, и за питомцев!» В Слуцке отравили котов

Такие факты человеческой жестокости не должны замалчиваться и оставаться безнаказанными!

27 июня в подвале дома по 14 Партизан мужчина обнаружил четыре мёртвых кота. К сожалению, он не вызвал милицию для составления протокола, чтобы дать ход этому делу в правоохранительных органах.

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За два дня до этого у животных были признаки отравления, они умирали мучительной смертью и им не была оказана помощь. Вспомнили о том, что валялась подозрительного вида колбаса.

Во дворе дома подкармливали и лечили животных, но никто и подумать не мог, что котов отравят. Всё было чисто и аккуратно, жители дома жалеют бездомных животных и помогают им, чем могут, уже давно. После этого случая они расстроены, кто-то не спит ночами, пьёт успокоительное. Страшно и за детей, которые гуляют во дворе, и за питомцев!

Да, и есть человек, который против кормления котов и угрожал их отравить, не стесняясь, делал замечания по этому поводу в грубой форме совершенно незнакомым людям. Но доказательств, что это сделал он, пока нет. Но это не значит, что тот, кто это сделал, должен остаться безнаказанным.

Я очень прошу, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными к бездомным животным! Если не оказать помощь, животное умирает в мучительных страданиях! Если увидите кота или собаку с признаками отравления, окажите первую помощь! Вызовите рвоту, напоив принудительно большим количеством кипячёной воды или надавив на корень языка. Вколите витамин В6 (собакам 1−10 мг, кошкам 5−20 мг на 1 кг веса), дайте адсорбенты (активированный уголь, полифепан, смекта из расчёта 1 пакетик на 5−7 кг веса животного). Срочно отвезите животное в ветклинику! Если не знаете, что делать, обратитесь к зоозащитникам — они подскажут, что делать, и помогут.

Если обнаружите мёртвое животное (в этом случае их было несколько и причина смерти очевидна), вызывайте милицию для составления протокола. Животное необходимо отвезти на вскрытие. Если обнаружили отраву, передайте её на экспертизу.

Если вы были свидетелем сомнительных действий подозрительных людей в указанное время, прошу связаться со мной по телефону: (8044) 745 37 15. Живодёры действуют рано утром или ночью. Обратите внимание, не проходите мимо!

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