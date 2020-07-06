В ночь после Дня Независимости… В Слуцке 23-летняя девушка пришла в гости, выпала с балкона на 8-м этаже и осталась жива

Случчанка выпала с балкона на 8-м этаже дома на улице Ленина в районе стоматологии. Это произошло около 3.30 в субботу, 4 июля. По информации «Кур'ера», на утро 6 июля девушка находится в больнице в тяжёлом состоянии: у неё множественные переломы, закрытая черепно-мозговая травма и разрыв лёгких.

Как стало известно «Кур'еру», девушка с мужем была в гостях. В компании, с которой они выпивали, были и родственники.

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После застолья девушка проснулась ночью и вышла покурить на балкон. Её муж пошёл следом. У них возник словесный конфликт: случчанка приревновала супруга и попыталась сесть на подоконник. Однако мужчина помешал ей сделать это и конфликт был исчерпан.

После этого супруг вышел на кухню, а когда возвращался, увидел, что жена сидит на подоконнике спиной на улицу. Он не успел подбежать и удержать её — 23-летняя случчанка упала вниз.

Официального комментария о случившемся пока нет.