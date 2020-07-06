В центре Слуцка жители конфликтуют из-за беседки, которую построили 42 года назад

Беседка, из-за которой ругаются соседи, находится во дворе дома № 134 по улице Ленина. Днём в ней собирались пенсионеры, играли в домино, а вечером и ночью беседка становилась шумным «пьяным углом».

Жалобы людей, под окнами которых находится строение, привели к тому, что скамейки и столы из беседки демонтировали, а во дворе установили новую. Но пенсионеры с такой заменой не согласны.

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«Мы хотим вернуть старую беседку»

Беседка в этом дворе стоит уже очень давно, рассказали пенсионеры, которые обратились в «Кур'ер». Вначале она была деревянная, потом сделали кирпичное основание.

«Эта беседка была хороша тем, что находится в тени деревьев. Летом придёшь, отдохнёшь в прохладе. А теперь негде и посидеть», — говорит пенсионерка Мария.

Жители многоэтажек говорят, что в беседке они не пили алкоголь, всегда наводили порядок.

«Возможно, молодёжь вечером собиралась в беседке и шумела. Милиция же дежурит по улице Ленина, могла бы молодёжь и погонять», — считают пенсионеры.

Две недели назад в беседке демонтировали стол и скамейки, а во дворе установили новую беседку — с навесом из поликарбоната. Но она стоит на солнце. В такой беседке летом не отдохнёшь, считают пенсионеры.

Фотографии: Олеся Белая 1 из 3

«Мой ребёнок не должен слушать маты»

Они хотят вернуть старую. По этому поводу жители многоэтажек даже общались с Николаем Воронько, директором Слуцкого ЖКХ. Они предлагали привести старую беседку в порядок, покрасить, вернуть стол и скамейки.

В доме № 134 на первом этаже расположены отделение Беларусбанка и центр занятости, а на втором — квартиры. В одной из них живёт Ольга, которая жаловалась на постоянный шум в беседке. Окна её квартиры ближе всех остальных к строению.

Ольга говорит, что в беседке постоянно собирались компании, пили, ругались матом. Она неоднократно обращалась по этому поводу и в милицию, и в ЖКХ, и в райисполком.

«Дома невозможно находиться ни днём, ни ночью. Зачем мне такое? Я не просто так обращалась», — говорит она.

По словам Ольги, приходилось вызывать милицию даже на пенсионеров. Они пили, играли в домино. «Играют так, что у меня даже с закрытыми окнами стоит гул с матами. Они там отрываются по полной. А у меня малолетний ребёнок, он должен это слушать?» — возмущается случчанка.

Ольга пояснила, что, когда коммунальщики привезли и поставили новую беседку под окнами девятиэтажки в тени, пенсионеры выбежали и потребовали убрать её оттуда. «Они не хотят видеть бесед­ку под своими окнами, а хотят под моими, — говорит Ольга про пенсионеров. — Конечно, когда беседка возле меня, она им не мешает».

Что говорят в ЖКХ

Олег Повелко, начальник ЖЭУ № 1, рассказал «Кур'еру», что это работники ЖЭУ убрали столы и скамейки, а вообще собирались сносить беседку, потому что жильцы близлежащих домов жаловались на неё годами.

«Формально я обязан убрать старую беседку, — говорит собеседник. — Она нигде не числится, ни у кого на балансе не находится. У нас было предписание из милиции по факту того, что в беседке собираются дебоширы и пьяницы. По заявлению женщины из дома № 134 провели расследование и выяснили, что действительно собираются, выпивают. Были жалобы и из других домов, что в беседке играют в домино, громко кричат и ругаются матом. Мешают людям отдыхать.

И мы решили сносить её. Но пока не снесли, потому что думаем, что будет на освободившемся месте. Сделать там несанкционированные стоянки машин тоже не хотелось бы.

Я обратился к этой женщине из дома № 134. «Давайте, — говорю, — мы пока уберём столы и скамейки и посмотрим, что будет происходить». Мы убрали там столы и скамейки. Она сказала: «Да, так лучше. Пусть пока беседка постоит».

Во избежание конфликта между жильцами я пришёл туда, нашёл пенсионеров, которые играют там в домино. Вместе с этой женщиной из дома № 134 мы провели собрание. Я говорю: «Давайте будем находить общий язык». И они мне сами сказали: «Установите нам другую беседку, и мы тогда эту оставим в покое».

Хорошо, мы купили новую беседку. Я её привёз, начал собирать. Решил поставить

во дворе чуть ближе к их дому, в тенёчке. Из дома вышли люди, начали кричать: «Здесь нам не надо ставить». И сам Писарик, зачинщик [борьбы за беседку], пришёл

и мне пальцем показал, где поставить новую беседку. Я там и поставил, куда мне показали".