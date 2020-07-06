Голливудский актёр Элайджа Вуд записал обращение в поддержку Виктора Бабарико

Актёр Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, которые сейчас находятся в СИЗО. Обращение Вуда выложила в Instagram девушка Эдуарда Бабарико Александра Зверева.

В видео Вуд сказал, что записать обращение его попросили друзья семьи Бабарико. Он добавил, что читал о ситуации, в которую попали Виктор и Эдуард, и выразил надежду, что скоро их освободят.

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«Есть прекрасная цитата Сэмуайза Гэмджи из „Властелина колец“: „В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться“. Это правда, и такая ситуация сейчас по всему миру. Надеюсь, когда вы получите это сообщение, вы будете здоровы и счастливы. Берегите себя!» — сказал актёр.

Элайджа Вуд сыграл одну из главных ролей в кинотрилогии «Властелин колец». Как рассказал предвыборный штаб Виктора Бабарико, кандидат в президенты и члены его семьи очень любят «Властелина колец» и во время новогодних праздников пересматривают режиссёрские версии фильмов из этой серии.

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