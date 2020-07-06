«Из-за гадюки мы сбежали из леса». Случчанка рассказала, как сходила за лисичками

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Случчанка Марина рассказала «Кур'еру», что встретила змею, когда собирала грибы. Для городского жителя это событие.

«Из-за гадюки мы сбежали из леса, — написала девушка. — Поехали в лес недалеко от Омговичей после обеда. Походили около трёх часов. Было почти восемь вечера. За это время набрали около 9 литров грибов.

Бродили по лесу с удовольствием, как вдруг в траве, в полутора метрах от нас, увидели гадюку, довольно большую. Она уже свернулась в кольцо и приготовилась к нападению. Мы побыстрее ушли с этого места и вернулись домой. После такой встречи ходить по лесу расхотелось. Вот наш грибной «улов».

«Из-за гадюки мы сбежали из леса». Случчанка рассказала, как сходила за лисичками
Фото: Марина

Что делать, если змея укусила вас или вашего спутника

Чаще змеи кусают за ноги. Именно это усложняет лечение, так как укушенным необходимы покой и обездвиженность.

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  • Вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103.
  • В первые 10−15 минут выдавить яд до первых капель крови и, главное, не паниковать — смертельные исходы от укусов гадюк случаются очень редко.
  • Высасывать яд не рекомендуется.
  • После укуса важно обеспечить полный покой в горизонтальном положении и обильное питьё (чай, вода).
  • Спиртное недопустимо.
  • Ни в коем случае не прижигать и разрезать места укуса — рана и кровотечение только увеличивают площадь соприкосновения яда с тканями и ускоряют поступления яда в кровь.
  • Не накладывать жгут на укушенную конечность — эта мера не остановит распространение яда по организму, но усилит боль и может вызвать омертвение тканей тела. Руку лучше забинтовать, но не туго.
  • Если у человека нет дыхания и сердцебиения (пульса), приступить к сердечно-лёгочной реанимации.
  • Если человек без сознания, пострадавшему следует придать стабильное положение на боку.

После оказания первой помощи пострадавшего следует как можно быстрее (час-два) доставить к врачу, где ему должна быть введена специальная сыворотка, содержащая антитоксины, нейтрализующие яд змеи.

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