«Из-за гадюки мы сбежали из леса». Случчанка рассказала, как сходила за лисичками

Случчанка Марина рассказала «Кур'еру», что встретила змею, когда собирала грибы. Для городского жителя это событие.

«Из-за гадюки мы сбежали из леса, — написала девушка. — Поехали в лес недалеко от Омговичей после обеда. Походили около трёх часов. Было почти восемь вечера. За это время набрали около 9 литров грибов.

Бродили по лесу с удовольствием, как вдруг в траве, в полутора метрах от нас, увидели гадюку, довольно большую. Она уже свернулась в кольцо и приготовилась к нападению. Мы побыстрее ушли с этого места и вернулись домой. После такой встречи ходить по лесу расхотелось. Вот наш грибной «улов».

Что делать, если змея укусила вас или вашего спутника

Чаще змеи кусают за ноги. Именно это усложняет лечение, так как укушенным необходимы покой и обездвиженность.

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Вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103.

В первые 10−15 минут выдавить яд до первых капель крови и, главное, не паниковать — смертельные исходы от укусов гадюк случаются очень редко.

Высасывать яд не рекомендуется.

После укуса важно обеспечить полный покой в горизонтальном положении и обильное питьё (чай, вода).

Спиртное недопустимо.

Ни в коем случае не прижигать и разрезать места укуса — рана и кровотечение только увеличивают площадь соприкосновения яда с тканями и ускоряют поступления яда в кровь.

Не накладывать жгут на укушенную конечность — эта мера не остановит распространение яда по организму, но усилит боль и может вызвать омертвение тканей тела. Руку лучше забинтовать, но не туго.

Если у человека нет дыхания и сердцебиения (пульса), приступить к сердечно-лёгочной реанимации.

Если человек без сознания, пострадавшему следует придать стабильное положение на боку.

После оказания первой помощи пострадавшего следует как можно быстрее (час-два) доставить к врачу, где ему должна быть введена специальная сыворотка, содержащая антитоксины, нейтрализующие яд змеи.