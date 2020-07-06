На Случчине началась грибная лихорадка. Для некоторых случчан тихая охота — не только увлечение, но и возможность заработать. «Кур`ер» выяснил: по чём сегодня продают лесные дары и куда выгоднее их сдать.

По чём продают ягоды и грибы в Слуцке

В эти выходные на Слуцком рынке за литровую банку черники торговцы просили 5 рублей. Такая же цена была и на лисички. На трассе местные грибники предлагают грибы подороже — по 7 рублей за литр.

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Некоторые жители продают ягоды и грибы через интернет-площадки или в соцсетях. Там цены практически не отличаются: за литр черники — от 5 рублей до 7 рублей, за 10 литров — 40 рублей.

«Продам чернику, собранную своими руками. Вкусная, сладкая. Литр — 7 рублей, 3 литра — 19 рублей, 5 литров — 30 рублей», — разместила сообщение случчанка. Есть даже объявления, что соберут чернику или грибы под заказ.

Лисички в интернете продают пару случчан. Литр стоит 4 рубля, 5,5 литров — 20 рублей. Продавцы предлагают и доставку на дом.

Кстати, в прошлом году в начале июля на Слуцком рынке литровую банку лисичек продавали по такой же цене — по 5 рублей. А вот черника была дешевле: 3,5 — 4 рубля за литр.

Сколько можно заработать, сдавая лесные дары

Слуцкий рынок ОПС закупает у населения чернику по 2,5 рубля за килограмм, лисички — по 4 рубля за кило. По словам заготовителей, на лисички цена, скорее всего, упадёт, а вот на ягоду, наоборот, поднимется. «Лисичек успели уже заготовить 100 кг, чернику ещё не заготавливали. Как-то мало её на Случчине в этом году», — отмечает Светлана Осиевская, заместитель директора по заготовкам ТУП «Слуцкий рынок ОПС».

Слуцкая база ОПС закупает чернику по такой же цене, а вот лисички чуть дороже — 6 рублей за кило. Но и тут сразу предупреждают, цена на днях упадёт. На начало сезона удалось заготовить 120 кг лисичек, ягоды ещё также не заготавливали.

«В субботу приняли грибы у пяти сборщиков, а в воскресенье — тишина, ни одного человека. Если есть сбыт, то за день принимаем около 30−40 килограмм лисичек. Заготавливаем грибы для реализации в торговые сети и общепиты, а ягоды реализуем ещё и на предприятия перерабатывающей промышленности», — ответил Валерий Фадеев, товаровед отдела заготовки Слуцкой базы ОПС.

В заготовительных организациях отмечают, что сезон только начался и население пока не спешит сдавать лесной урожай. «Многие предпочитают не продавать чернику и лисички заготовителям, а торгуют ими прямо на рынке или у дороги. Некоторые и вовсе сначала обеспечивают заготовками себя, а потом уже думают о доходе», — говорит Светлана Осиевская.

А Валерий Падеев добавляет, что люди охотнее сдают собранный лесной урожай коммерческим перекупщикам. Или стараются сбыть продукт самостоятельно. Всё-таки выгода ощутимее.

К слову, коммерсанты действительно устанавливают более привлекательную цену. Но и здесь, оказывается, есть свои нюансы. Некоторые случчане рассказали, что утром сдавали «частнику» лисички по 9 рублей за кило, а уже вечером он принимал грибы по 6−7 рублей за кило.