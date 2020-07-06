Чёрное и белое. Итоги выступления ФК «Слуцк» в первом круге

В воскресенье, 28 июня, официально завершился первый круг в чемпионате Беларуси. ФК «Слуцк» после 15-ти сыгранных матчей занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 18-ю баллами в активе. В данной публикации «Кур'ер» подведёт итоги выступления клуба в первой половине чемпионата.

Предсезонная подготовка. После новогодних праздников, когда команда выходила из отпуска, на всю республику «прогремела» новость о задержании генеральных директоров сахарных комбинатов, в том числе и Николая Прудника. Уже с этого момента было ясно одно — сезон-2020 у «Слуцка» будет непростой, ведь сахарный комбинат долгое время был основным спонсором футбольного клуба. Не смотря на эту новость «бело-синие» продолжили готовится к старту чемпионата в штатном режиме. Руководство клуба подписало новых игроков (Юрия Козлова, Сергея Чеботаева, Абдула Гафара, Драмана Салу). ФК «Слуцк» сыграл в товарищеском турнире «Белазовец-2020» (где команда обыграла в финальном мачте «Смолевичи», 3:1), да и случчане провели учебно-тренировочный сбор в Турции, где в одном из матчей «сахарники» были сильнее казахстанского «Актобе» (2:1). Казалось, ситуация с «сахарным делом» и нарастающей пандемией «COVID-19» никак не подкашивала «Слуцк».

Первая половина первого круга (белая полоса). Первый сыгранный матч с участием «Слуцка» и мозырской «Славии» стал матчем-феноменом. За всю историю чемпионатов Беларуси, начиная с 1992-го года, впервые в одном матче было назначено пять одиннадцатиметровых ударов. Да и для всего мирового футбола такая ситуация редчайшая. В этом матче победу праздновали случчане — 3:1. Несмотря на нарастающий финансовый кризис, игроки ФК «Слуцк» начали чемпионат с уверенной победы над мозырской «Славией».

Далее последовало минимальное поражение при равной игре в матче с брестским «Динамо» (0:1) и началось то, чего от «Слуцка» совсем не ожидали…

«Бело-синие» обыграли крепкую «Ислочь» (2:3),

солигорский «Шахтёр» в меньшинстве (1:2)

и минское «Динамо» (1:2).

Благодаря пандемии, о случчанах заговорили по всему миру. Команду перед очередным матчем поддержал известный российский тренер Леонид Слуцкий, записав предматчевую установку. Да и клубом была начата краудфандинговая кампания по сбору средств.

После 7-го тура чемпионата Беларуси случчане впервые за всю историю занимали первое место в турнирной таблице, а Виталий Павлов (гл. тренер «Слуцка») был назван лучшим тренером апреля.

Победы случчан были добыты благодаря не только мастерству футболистов, но и удаче. Где соперники не реализовывали 100%-е моменты, игроки «Слуцка» забивали с невероятных позиций красивые мячи (стоит вспомнить один матч с минским «Динамо»). В общем и целом, команда играла как в параллельной вселенной, и самые-самые оптимистичные болельщики уже поговаривали об участии «Слуцка» в Лиге Чемпионов… ну или хотя бы в Лиге Европы.

Вторая половина первого круга (чёрная полоса). После 7-го тура чемпионата Беларуси команду как будто подменили. За оставшиеся восемь матчей случчане набрали лишь два очка, когда на старте было добыто 16! После этого все мечты болельщиков о европейских турнирах разбились вдребезги. Уже стало понятно, что «Слуцку» нужно решать другие задачи, в которых не будет идти речь о «тройке призёров».

ФК «Слуцк» во втором отрезке первого круга показал лишь одну внятную игру против жодинского «Торпедо-БелАЗ» (1:1),

а в остальном было и крупное поражение от «Городеи» (3:0) (такой счёт был зафиксирован впервые в истории противостояний этих команд).

Случчане так же были разгромлены борисовским БАТЭ (0:3),

и были обыграны «Минском» (1:0), который перед матчем со «Слуцком» только-только вышел из карантина.

Матч с минчанами был проигран из-за глупой ошибки Драмана Салу у своей штрафной площади. Защитника «Слуцка» как будто заклинило, и его обокрали нападающие «Минска», после чего забили тот самый единственный победный для себя мяч.

Последней шок-новостью был спич от главного тренера «Слуцка» Виталия Павлова после поражения от «Смолевичей» (2:1). Рулевой заявил о своём намерении покинуть клуб. Спустя несколько дней слова Павлова стали реальностью и пресс-служба клуба заявила о том, что Виталий Павлов более не является главным тренером команды.

Ожидание от второго круга. Сейчас уже понятно, что плохого в команде больше, чем хорошего. Руководству клуба нужно думать не только о поиске денежных средств, но и о том, кто в дальнейшем будет тренировать команду. Команда без опытного специалиста и финансовой поддержки рискует не то чтобы вылететь, а и вовсе не доиграть чемпионат и снятся с дальнейшего розыгрыша. В чемпионате Беларуси такое случалось далеко не раз.

Как говорят болельщики, хочется, чтобы случилось чудо: нашлись деньги, команда сохранила «прописку в вышке» на следующий сезон и чтобы командой руководил не менее опытный специалист, чем тот, которым являлся Виталий Павлов. Футбол в Слуцке — это социальный проект, потеря которого будет большой утратой не только для болельщиков, но и для детей, занимающихся в детских группах команды. Да и на футбольной карте страны не станет интересной, самобытной команды со своей историей, страницы которой писались более 20-ти лет, начиная с любительского клуба и заканчивая профессиональной командой.