В Слуцке объявили общественное обсуждение по проекту общегородского центра на месте бывшего консервного завода

Слуцкий райисполком сообщил о начале общественного обсуждения по объекту «Общегородской центр», расположенному на территории бывшего консервного завода. Оно начнётся в четверг, 9 июля.

Застройке подлежит земельный участок бывшего консервного завода, ограниченный ул. Ленина, ул. Виленская, 2-м пер. Карла Либкнехта и территорией городского стадиона.

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Площадь застройки составляет около 4,5 га. По генплану земельный участок может быть использован под общегородской центр.

Застройка территории включает в себя:

зону массовых мероприятий с размещением амфитеатра, площадки для пленэров, выставок;

зона спортивных площадок с размещением универсальной площадки для баскетбола и мини-футбола (стритбола), площадка для игр в настольный теннис с установкой уличных антивандальных столов;

площадкой для тенниса;

площадок для экстремальных видов спорта (паркура, воркаут, скейт-парк);

зону детских игровых площадок, торгово-общественная и культурная зона, зона тихого отдыха с большим процентом озеленения.

Сроки реализации: начало проектирования — 2021 год, окончание — определяется проектом.

Общественное обсуждение проводится с 9 июля по 2 августа этого года.

До завершения общественного обсуждения с материалами по объекту можно ознакомится:

в отделе архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома (каб. 223), контактное лицо — начальник отдела архитектуры и строительства Александр Владимирович Якубец. Телефон: 8 (1 795) 7 59 33, e-mail: architect@slutsk.gov.by;

в УКС Слуцкого района по адресу: ул. Зеленая, 11. Телефон: 8 (1 795) 6 31 44, факс: 8 (1 795) 6 31 55. Контактное лицо — начальник управления капитального строительства Игорь Владимирович Родионов. Телефон: 8 (1 795) 6 31 44, e-mail: sluinvest@tut.by.

Вопросы, замечания и предложения по объекту «Общегородской центр» можно направлять до завершения общественных обсуждений на почтовый адрес Слуцкого райисполкома (г. Слуцк, ул. Ленина, 189) или по электронной почте: info@slutsk.gov.by, architect@slutsk.gov.by.