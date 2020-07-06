С 5 по 14 июля ЦИК Беларуси регистрирует кандидатов в президенты

В воскресенье, 5 июля, началась регистрация кандидатов в президенты, которая продлится до 14 июля. После этого начнётся агитация.

Регистрация кандидатов в президенты начинается за 35 дней и заканчивается за 25 дней до выборов. Соответственно, ЦИК имеет право рассматривать документы, предоставленные политиками, до 14 июля включительно. В двухдневный срок после регистрации кандидатам в президенты выдаются удостоверения, и они могут приступать к агитации.

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Документы для регистрации подали семь человек — Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, пишет БелТА.

Из семерых претендентов реальные шансы на регистрацию есть только у шестерых. Напомним, Валерий Цепкало по оценкам избирательных комиссий не набрал необходимых для регистрации 100 тысяч подписей — достоверными признали только 75 249. Виктор Бабарико — задержан. По закону он, несмотря на предъявленные обвинения, может быть зарегистрирован кандидатом в президенты.

До 4 июля потенциальные кандидаты должны были подать заявление о согласии баллотироваться, анкету с биографическими данными, декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, данные о стаже и об образовании.

Лидия Ермошина рассказала, что сведения, указанные в документах, будут проверяться: «Поверку будет осуществлять ЦИК путём направления деклараций в органы, которые учитывают недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги граждан и дадут подробный ответ, что из имущества и доходов имеется у претендентов и насколько они были правдивы, составляя декларации».

Досрочное голосование будет происходить с 4 по 8 августа, выборы президента назначены на 9 августа.

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