Наконец-то Случь в зоне пляжа чистят от водорослей. Фотофакт

Пошёл второй месяц лета. Жарких дней много, и пляж на Слуцчи в 11 городке всегда многолюдный. Но в местахдля купания плавать неприятно: мешают заросли водорослей, которые поднимаются со дна почти до поверхности.

Для купания в зоне отдыха определены два места. Они обозначены буями. Третье место, где раньше тоже купались, после несчастного случая с девочкой, теперь закрыто.

Рклама

Сегодня, 6 июня, в местах купания наконец-то чистят реку от водорослей, которые мешают плавать, цепляясь за ноги. Работает специальная лодка.

После выкашивания водоросли почему-то не убирают. В течение многих дней они гниют на поверхности.

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