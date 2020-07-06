В Слуцке старое здание перестраивают под кафе. Где оно будет и когда его сделают (фотофакт)

Здание бывшего ФОК, в котором будет кафе на 50 мест, расположено на улице Уласовца, за Слуцким РОВД. По паспорту объекта, окончание строительства — июль 2023 года.

В феврале здание попадало в обзор «Кур'ера» — незавершённое строительство в центре Слуцка и недалеко от него.

Рклама

За минувшие 20 лет о судьбе здания бывшего ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса) по подсказкам читателей «Кур'ер» писал не раз. Людей волновало, что будет в этой одной из старшейших" «заброшек» и долгостроев.