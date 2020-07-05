Многие семьи, которые воспитывают нескольких детей, сталкиваются с детской ревностью. Можно ли этого избежать? В каких случаях родители сами провоцируют детей на ревность? Поговорили на эту тему с воспитателем, специалистом по психолого-педагогическому сопровождению детей на дому Еленой Сныткиной.

Почему дети ревнуют

Чаще всего детская ревность проявляется у старших детей, так как малышам всегда нужно больше внимания, ведь они ничего не могут сделать самостоятельно, потому что пока не умеют.

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Кроме того, после воспитания первого ребенка у родителей уже больше опыта, они учатся на своих ошибках и стараются не допустить их со вторым и последующими детьми. В итоге у старшего возникает ощущение, что его любят меньше, нежели младшего.

Встречаются случаи, когда одному из детей родители действительно уделяют меньше внимания. Это бывает в семьях, где кто-то из детей был незапланированным или «вышел комом». В пример приведем несколько случаев:

Родители хотели мальчика, а родилась девочка. И вот спустя какое-то время у них рождается долгожданный мальчик, в итоге девочка отступает на второй план. Младший ребенок был незапланированным, и родители не уделяют ему столько внимания, как старшему. Со временем младший ребенок начинает это замечать. Один из детей послушный, умный, прилежный — одним словом, выгодный для родителей, а второй откровенный «раздолбай». В итоге родители бросают все силы на того, который подает надежды, а второй — «ну что с него взять?»

Как видим, ревность может проявляться как у старшего, так и у младшего ребенка. Но главной причиной возникновения ревности во всех случаях является ощущение недостатка внимания. Также ребенок может чувствовать недоверие со стороны родителей, например, когда старший ребенок хочет помочь с уходом за младшим, провести с ним время, а родители не позволяют ему это делать. В этом случае мы говорим именно о ревности к родителям, ведь «как это так: почему они могут быть с малышом, а мне нельзя? Это же мой брат/моя сестра! Я тоже хочу».

Как проявляется детская ревность

Ревнующий ребенок всеми силами пытается насолить объекту своей ревности. Дети очень умны и наблюдательны, поэтому они без труда находят «болезненные места».

Они могут портить вещи, которыми дорожит объект ревности. Или же всеми силами стараются вывести из себя брата, сестру или родителей. Таким поведением ребенок пытается: а) дискредитировать идеального брата или сестру в глазах родителей; б) добиться хоть какого-то внимания от родителей.

А самое ужасное проявление ревности — это причинение вреда здоровью младшего ребенка.

Как избежать детской ревности

Если вы решились завести двоих и более детей, вы должны понимать, какая ответственность ляжет на ваши плечи. Это целиком и полностью ваше решение, не ребенка. Он не виноват, что вы «не справляетесь», поэтому вам нужно поднапрячься и научиться уделять внимание каждому в равной степени.

Прежде чем младший ребенок родится, нужно подготовить к этому старшего. Поговорите с ним о будущем пополнении семьи, объясните, что маленький будет совсем беспомощным, ему нужно будет много внимания, нужно будет его всему учить. Расскажите ребенку о том, каким был он и как вы за ним ухаживали.

Если у вас тоже есть братья или сестры, расскажите, как вы помогали друг другу в детстве и как помогаете во взрослой жизни (хорошо, конечно, если между вами теплые отношения и ребенок это видит).

Главное, о чем обязательно нужно сказать ребенку, что вы не будете любить его меньше, когда родится малыш. Попросите его, чтобы он сказал вам, если вдруг ему будет нужно больше внимания с вашей стороны. Пообещайте, что вы будете стараться изо всех сил, и в будущем постарайтесь выполнить свое обещание.

Вы можете вместе разговаривать с животом, думать над именем, брать ребенка на УЗИ. Это пробуждает очень теплые чувства к будущем брату или сестре.

Расскажите ребенку, как он сможет заботиться о малыше вместе с вами: опишите конкретные действия, которые он сможет выполнять в силу своего возраста.

Когда же родится малыш, не запрещайте ребенку помогать (конечно же, под вашим наблюдением), ведь если он будет проявлять заботу о младшем с самого его рождения, то после между ними возникнет крепкая дружба.

Как справиться с детской ревностью

Если же момент упущен и ревность появилась, первое, от чего нужно отталкиваться, это разница в возрасте.

Если у детей большая разница в возрасте, нужно запомнить несколько вещей.

Не пытайтесь сбросить на старшего ребенка заботу о младшем и не нагружайте домашними обязанностями. Нельзя делать из него «няньку».

У вашего ребенка есть свои интересы, характерные его возрасту. Дети школьного возраста, особенно подростки, хотят гулять с друзьями, смотреть фильмы и сериалы, кроме того, у них есть учеба. Они не подписывались на, чтобы воспитывать вашего ребенка, пусть это их родной брат или сестра. Завести второго, третьего и т. д. ребенка — это ваше желание, не его.

Что касается домашних обязанностей, то за старшим ребенком нужно закрепить наведение порядка в его комнате — это его пространство, за чистоту в котором именно он должен нести ответственность. Если вы не справляетесь с грузом забот, можете спросить ребенка, не мог бы он вам помочь, но ни в коем случае не заставляйте его.

Обеспечивайте своих детей всем необходимым в равной степени. Не должно быть так, что вы покупаете игрушки младшему (что не является первой необходимостью), а старший ходит в поношенных джинсах. Старайтесь не обделять ни одного из детей в их желаниях (конечно, в меру). При этом не исполняйте все капризы старшего ребенка, чтобы задобрить его — так он «сядет вам на шею». Если старший ребенок хочет новый телефон, но старый еще вполне хорош и, к тому же, вы пока не можете себе это позволить, поговорите с ним. Объясните, что вы тоже много чего хотите, но отказываетесь от этого, так как это не первая необходимость.

И, конечно, почаще интересуйтесь жизнью старшего ребенка. Даже если он очень самостоятельный, он все еще ребенок. Подростковый возраст — это самый важный период в становлении личности. В этот период ребенку нужно особое внимание, поэтому не забывайте проявлять участие.

У детей с маленькой разницей в возрасте ревность проявляется намного чаще и интенсивнее.

Особенно часто возникают проблемы в семьях, где старшему на момент рождения младшего исполнилось 2−3 года. Это может быть связано с кризисом трех лет, когда ребенок стремится к самостоятельности и склонен добиваться ее любыми путями: упрямством, непослушанием, бунтом, даже деспотизмом, если родители не позволяют ребенку проявлять инициативу.

Чтобы избежать печальных последствий, ни в коем случае нельзя обделять старшего ребенка ни вниманием, ни теми же самыми игрушками. Если ребенок помогает вам ухаживать за младенцем, говорите, что он делает очень важное дело (даже если он просто принес игрушку). Используйте фразы «я без тебя бы не справился (ась)», «спасибо, ты мой помощник / моя помощница». Возьмите ручку малыша и скажите «спасибо», как будто это говорит малыш.

Также важно, чтобы в воспитании детей принимали участие оба родителя. Тогда, даже при сильной загруженности на работе и прочими делами, можно найти время на каждого из детей. Можно чередоваться: пока один родитель занимается домашними делами, второй может быть с детьми.

Старайтесь не «сбрасывать» одного из детей на бабушек и дедушек — это провоцирует детскую ревность (ведь малыш в это время растет с родителями). Старший ребенок может почувствовать себя ненужным, изгоем в собственной семье. Поэтому так важно прежде, чем заводить еще одного ребенка, подумать, сможете ли вы его «потянуть» и уделять внимание детям в равной степени.