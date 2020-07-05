Всем известно, что зелёные листья в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют кислород — именно поэтому для планеты так важны крупные лесные зоны. Кажется логичным наделять полезными качествами и комнатные растения. Часто говорят, что они «фильтруют» воздух — а в интернете легко найти списки вроде «N комнатных растений, которые очистят воздух лучше всего». Разбираемся, чем на самом деле полезны цветы в горшках и делают ли они воздух чище.

При чём тут NASA?

В 1989 году опубликовали результаты исследования, проведённого NASA, — чаще всего в текстах об очищающих свойствах растений ссылаются именно на него. Правда, вывод там был сделан следующий: «Для домашних растений в сочетании с фильтрами из активированного угля продемонстрирован потенциал улучшения качества воздуха в помещениях за счёт устранения следов органических загрязнителей». То есть об улучшении качества воздуха благодаря одним только растениям речь не шла — только в сочетании с угольными фильтрами. Более того, исследование во многом было сфокусировано не на самих растениях, а на специальных контейнерах, где их выращивали, используя вместо земли активированный уголь — то есть в условиях, совершенно отличных от привычных нам.

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Кроме того, в исследовании изучалось лишь три загрязняющих воздух химических вещества, хотя в действительности их сотни. Эксперименты проводились в закрытых лабораторных камерах, куда можно было добавить известное количество поллютанта, а через сутки (или другой промежуток времени) измерить оставшееся — естественно, в квартиру или дом воздух будет постоянно поступать с улицы даже при закрытых окнах. Ещё интереснее, что неплохие результаты по удалению загрязнителей из воздуха (примерно такие же, как для целых растений) были получены для тех же растений после того, как с них срезали все листья, и даже для горшков с землёй, в которой ничего не выращивали.

Сколько растений нужно?

Стандартная офисная система вентиляции позволяет раз в час полностью менять воздух в помещении; чтобы обеспечить такой же эффект, в небольшом кабинете (3 на 3 метра) нужно разместить тысячу растений! И даже если игнорировать тот факт, что они займут слишком много места, появятся и другие сложности — например, на листьях и на полу между горшками будет накапливаться пыль, а влажность в помещении станет выше.

Всё больше экспертов говорят, что растения, несомненно, могут устранять из воздуха некоторые загрязнители — но лишь частично и, что особенно важно, в лабораторных условиях. Авторы недавней публикации в Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology изучили двенадцать исследований почти двухсот растений и пришли к выводу: в домашних условиях растения не очищают воздух. Как сказал один из авторов в интервью National Geographic, «мы не говорим, что экспериментальные данные неверны; мы лишь подчёркиваем, что они экспериментальные».

Что насчёт кислорода?

Растения способны превращать углекислый газ в кислород, в этом нет сомнений — но сколько комнатных растений нужно, чтобы кислорода в воздухе стало заметно больше? В сутки человек потребляет примерно 550 литров кислорода. На то, сколько кислорода вырабатывает растение, влияют разные факторы, в том числе скорость, с которой оно растёт, и освещённость его листьев. Подсчитано, что 22 литра кислорода выделится, пока масса растения увеличивается на 150 граммов — а чтобы получать 550 литров в день, прирост должен составлять 3,75 килограмма в сутки. Такой рост зелёной массы можно представить себе в парке, но точно не в домашних условиях — вам просто не хватит места для растений.

Можно встретить и высказывания о том, что в озеленённых помещениях качество кислорода выше — однако эта формулировка лишена смысла. Кислород — это просто молекула из двух атомов, которая не может быть низкого или высокого качества. К тому же растения не только занимаются фотосинтезом, но и дышат — то есть поглощают кислород и вырабатывают углекислый газ. В общем, количество кислорода, которое растения добавляют к комнатной атмосфере, в сравнении с дыхательными потребностями человека ничтожно — как пишет автор блога Garden Myths, «если вы хотите по-настоящему повысить уровень кислорода в квартире — избавьтесь от партнёра и детей».

В чём тогда польза от комнатных растений?

Комнатные цветы поднимают настроение и успокаивают; уход за ними может быть медитативным занятием, а чтобы просто их полить, нужно как минимум отвлечься от гаджетов или экранов, встать и немного подвигаться. Если вы выращиваете съедобные травы или плоды, то ваша кухня отчасти работает по принципу «нулевого километра» — так окружающая среда страдает чуть меньше. Известно, что домашние растения способны снизить психологический и физиологический стресс, а также помогают людям чувствовать себя счастливее. И пусть они не очищают воздух и не добавляют кислорода, зато отлично выглядят в инстаграме и позволяют без особых затрат изменить внешний вид комнаты.