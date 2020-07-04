Рождение ребенка обнажает все наши недосказанности в отношениях и заставляет заново пересматривать границы. Чтобы понять, как и на каких условиях будут сосуществовать мама, папа, их дети и бабушка, психолог Ирэна Голуб советует обсудить со свекровью три важных вопроса. Сделать это нужно до рождения ребенка.

Вопрос 1. Какой бабушкой хочет быть свекровь?

Вероятно, у молодых папы и мамы уже появилось представление о том, как они будут жить с малышом и какую роль будет играть в их жизни бабушка. Но ведь и у нее есть свое видение себя в новой роли. Возможно, она уже запланировала каждое утро в шесть утра приезжать к молодым, чтобы героически провожать сыночка на работу и стирать руками пеленки? Или, наоборот, у нее куплен тур по европейским столицам и она планирует познакомиться с малышом, когда он уже научится ползать и худо-бедно общаться?

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О чем нужно прямо спросить (именно задать вопросы, а не молча надеяться и потом не ставить перед фактом):

— На каких условиях бабушке будет удобно общаться с внуками — в присутствии обоих молодых родителей или только в присутствии невестки? В шумной компании или с глазу на глаз? Как ей больше нравится — брать на себя инициативу, активно включаться в общение или пока наблюдать со стороны?

— Готова ли бабушка помогать с внуками и как именно — час в день катать коляску, сидеть с ребенком дома, погладить пеленки, готовить обед всей семье, помогать советом по телефону, на два дня забрать к себе ребенка?

— Как удобнее бабушке — быть ведомой или ведущей? Например, одни бабушки предпочитают, чтобы невестка оставляла им записку с четкими указаниями, что делать с ребенком, когда и чем кормить, сколько гулять, а ей оставалось бы только выполнять и не принимать никаких решений. Другие бабушки сам факт наличия такой записки посчитают оскорблением: разве они сами не знают, как ухаживать за внуками?

Договариваться о ролях и степени самостоятельности бабушки лучше всего втроем. Помним правило: сложные темы и потенциально неприятные решения супруги обсуждают сообща, а до бабушки их доносит сын.

Вопрос 2. Как в представлении молодых родителей выглядит идеальная бабушка?

Любой свекрови полезно иметь представление о том, какую бабушку ее сын и невестка будут счастливы видеть. Здесь очень важно пользоваться случаем и сообщать позитивный и одобряемый опыт.

Чего точно надо избегать:

— Сравнений («А вот моя бабушка забирала меня на дачу на три месяца», «У всех моих подруг бабушки, пока сидят с детьми, еще и готовить успевают»).

— Ультиматумов («Давайте так: вы гуляете с ребенком столько, сколько мы сказали, и приходите ровно к шести…»).

— Намеков, ужимок и прочего кокетства («Я не знаю, как надо», «Это сложно объяснить, но это не совсем то, что я готова терпеть», «Я не знаю, как можно, но вот так точно нельзя» и т. д. ).

Можно и нужно:

— Хвалить («Как вы удачно придумали складывать лего в коробку из-под обуви!», «Спасибо, что забрали ребенка на целых два часа» и т. д. ).

— Описывать эмоции («Я очень боюсь, когда ребенок без страховки лезет на высокое дерево», «Мне неловко, что вы моете у нас посуду», «Меня огорчает, когда новое белое платье оказывается вымазано гуашью»).

— Заботиться и искать удобный путь («Не бойтесь, что ребенок упадет с велосипеда, — просто наденьте ему шлем», «Вот вам стопка специальной одежды, в которой можно рисовать и пачкаться», «Оставляю море нарезанной морковки и огурцов, на случай если вам захочется перекусить»).

Вопрос 3. Какие правила жизни для детей останутся неизменными?

Все легко и просто, если молодые родители целиком и полностью разделяют правила жизни, принятые в семье у свекрови. Но так бывает крайне редко, обычно же молодая семья строит свои правила, в той или иной мере основываясь на опыте родительских семей. Отличия в границах и порядках практически неизбежны. Детям предстоит столкнуться с ними и либо усвоить несколько семейных законов, либо решить, какой из законов подлинный.

Например, в семье свекрови едят по часам, убирают за собой посуду, никогда не шумят в квартире и ложатся спать в девять вечера. В семье мамы и папы детям разрешено не завтракать, устраивать драку подушками и по субботам засыпать после полуночи. Что делать, когда родители ушли на концерт и детей укладывает бабушка? Чьи правила сработают?

Или наоборот: детей отправляют к бабушке на летние каникулы — и сохранятся ли для них хоть какие-то правила родительского дома или теперь им предстоит жить долгое время исключительно по бабушкиным порядкам?

Этот вопрос может быть решен несколькими способами:

— Кто за главного, тот и решает. Приготовьтесь к тому, что в ваше отсутствие дети будут жить строго по правилам свекрови.

— Есть ценности семьи, которые всегда останутся прежними. Даже уехав в гости к бабушке, дети будут на ночь чистить зубы, пусть бабушка и забыла об этом напомнить.

— Дети всегда действуют по вашим правилам. На бабушкиной или дедушкиной территории дети делают все так, как вы их обучили. Бабушке придется с этим смириться и осторожнее транслировать внукам свой жизненный уклад.

— Чья территория, того и правила. Когда бабушка остается с внуками в вашей квартире, она соблюдает правила вашего дома. Когда она берет внуков к себе на пару дней, они живут так, как принято в том доме. Для детей эта схема более сложна, но она же и является неплохим инструментом развития.

А если не решать с бабушкой никакие вопросы?

Так или иначе вопрос о том, какая у нас бабушка и как мы с ней живем, будет каким-то образом решен. Скорее всего решит его сама бабушка, когда впервые останется с внуками наедине. Нет никакой гарантии, что ей будет просто принять решение о том, как себя вести и как относиться к вашим правилам, и тем более нет гарантии, что вам понравится ее решение.

Если строить отношения стихийно, то есть по вдохновению закручивать гайки и делать замечания, есть риск возникновения коалиции внуков и бабушки: «Сделаем вот так, а маме ничего не скажем», «Пока вы со мной, вам можно шоколадки», «Ты мне расскажи — я родителям не выдам»…

С одной стороны, такая коалиция может ранить маму и папу. С другой стороны, если бабушка сохраняет уважительное отношение к сыну и невестке, то тесные отношения с бабушкой со временем могут стать для ребенка надежной опорой, особенно в переходный возраст, в период активной сепарации. У ребенка будет надежный друг, еще одна опора, доверенный взрослый.

Для каких-то семей это счастье, для других — недопустимая ситуация. Все зависит от того, как устроена ваша семья, какую иерархию вам удалось построить, какую привязанность создать между вами и детьми.

Так или иначе, если у вашего ребенка есть бабушка, естественным и здоровым будет наладить с ней более или менее стабильные отношения. А чтобы эти отношения устраивали и вас, и бабушку, лучше всего прибегнуть к проверенному методу — конструктивному и уважительному диалогу.