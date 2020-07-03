Общее количество подписей, собранных потенциальными кандидатами, в документе, опубликованном Слуцкой районной комиссией, не указано. Есть только достоверные.
Количество достоверных подписей по Слуцкому району:
- Александр Лукашенко — 14 337;
- Виктор Бабарико — 2 250;
- Андрей Дмитриев — 1 992;
- Светлана Тихановская — 1 074;
- Валерий Цепкало — 673;
- Сергей Черечень — 0;
- Анна Канопацкая — 0.
ВЫБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 0. Каждый белорус, как точка отсчёта для развития нашей страны. Не важно, кто будет президентом, важны ваши надежды, пожелания и что вы сами можете сделать. Нажмите на ссылку и отправьте послание будущему президенту Беларуси!
Все новости о президентских выборах-2020 — здесь.
Рклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.