Общее количество подписей, собранных потенциальными кандидатами, в документе, опубликованном Слуцкой районной комиссией, не указано. Есть только достоверные.

Количество достоверных подписей по Слуцкому району:

  • Александр Лукашенко — 14 337;
  • Виктор Бабарико — 2 250;
  • Андрей Дмитриев — 1 992;
  • Светлана Тихановская — 1 074;
  • Валерий Цепкало — 673;
  • Сергей Черечень — 0;
  • Анна Канопацкая — 0.

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