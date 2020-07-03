Общее количество подписей, собранных потенциальными кандидатами, в документе, опубликованном Слуцкой районной комиссией, не указано. Есть только достоверные.

Количество достоверных подписей по Слуцкому району:

Александр Лукашенко — 14 337;

Виктор Бабарико — 2 250;

Андрей Дмитриев — 1 992;

Светлана Тихановская — 1 074;

Валерий Цепкало — 673;

Сергей Черечень — 0;

Анна Канопацкая — 0.



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