На рынке появились земляника и черника. Цены на клубнику, кабачки, капусту снизились. Черешня стоит дороже других плодов, и цена на неё не падает. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10.00 часов пятницы, 26 июня.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5−1 рубль
- Картофель молодой — 1,5−2,5 рубля
- Пекинская капуста — 2,5 рубля
- Огурцы — 1,8?2,5 рубля
- Помидоры — 2,8−4,5 рублей
- Баклажаны — 4 рубля
- Морковь молодая — 3 рубля,
- Свёкла свежая — 2- 2,5 рубля
- Кабачки — 2 рубля
- Сладкий перец — 7,5 рублей
- Лук репчатый — 1,5рубля
- Чеснок свежий — 1 рубль (за головку), 5−8 рублей (за кг)
- Зелень (лук, укроп, петрушка) за пучок — 0,5 рубля
Фрукты, орехи
- Арбуз — 2,5 рубля
- Дыня — 3,5 рубля
- Гранат — 10 рублей
- Абрикосы — 6 рублей
- Нектарин — 6,5 рублей
- Персик — 6,5 рублей
- Яблоки — 4−5 рублей
- Груши — 6 рублей
- Клубника — 2 (мелкая), 5 рублей (крупная)
- Лесная земляника (за 0,5 литра) — 5 рублей, 2,5 рубля (за стакан)
- Черника 0,5 литра — 2,5 рубля, 5 рублей (за литр)
- Черешня — 7,5 рублей
- Виноград — 7−8 рублей
- Апельсины — 4,5−5 рублей
- Лимоны — 5 рублей
- Бананы — 3,5 рубля
- Имбирь — 5 рублей
- Киви — 10 рублей
- Орех грецкий — 8 рублей
Грибы
Лисички — 5 рублей (за литр)
Саженцы
- Роза (куст) — 2,5−12 рублей
- Львиный зев (куст) — 2 рубля
- Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
- Петуния — 1?2,5 рубля, ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей
- Сурфиния — 2,5 рубля
- Бегония — 3,5— 4 рубля
- Цинерария—0,5 рубля
- Гацания — 2,5 рубля
Рассада
- Лук-севок — 4,5- 6 рублей
- Огурцы — 1 рубль
- Баклажаны — 0,5 рубля
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