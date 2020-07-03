На рынке появились земляника и черника. Цены на клубнику, кабачки, капусту снизились. Черешня стоит дороже других плодов, и цена на неё не падает. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10.00 часов пятницы, 26 июня.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5−1 рубль
  • Картофель молодой — 1,5−2,5 рубля
  • Пекинская капуста — 2,5 рубля
  • Огурцы — 1,8?2,5 рубля
  • Помидоры — 2,8−4,5 рублей
  • Баклажаны — 4 рубля
  • Морковь молодая — 3 рубля,
  • Свёкла свежая — 2- 2,5 рубля
  • Кабачки — 2 рубля
  • Сладкий перец — 7,5 рублей
  • Лук репчатый — 1,5рубля
  • Чеснок свежий — 1 рубль (за головку), 5−8 рублей (за кг)
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) за пучок — 0,5 рубля

Фрукты, орехи

  • Арбуз — 2,5 рубля
  • Дыня — 3,5 рубля
  • Гранат — 10 рублей
  • Абрикосы — 6 рублей
  • Нектарин — 6,5 рублей
  • Персик — 6,5 рублей
  • Яблоки — 4−5 рублей
  • Груши — 6 рублей
  • Клубника — 2 (мелкая), 5 рублей (крупная)
  • Лесная земляника (за 0,5 литра) — 5 рублей, 2,5 рубля (за стакан)
  • Черника 0,5 литра — 2,5 рубля, 5 рублей (за литр)
  • Черешня — 7,5 рублей
  • Виноград — 7−8 рублей
  • Апельсины — 4,5−5 рублей
  • Лимоны — 5 рублей
  • Бананы — 3,5 рубля
  • Имбирь — 5 рублей
  • Киви — 10 рублей
  • Орех грецкий — 8 рублей

Грибы

Лисички — 5 рублей (за литр)

Саженцы

  • Роза (куст) — 2,5−12 рублей
  • Львиный зев (куст) — 2 рубля
  • Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
  • Петуния — 1?2,5 рубля, ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей
  • Сурфиния — 2,5 рубля
  • Бегония — 3,5— 4 рубля
  • Цинерария—0,5 рубля
  • Гацания — 2,5 рубля

Рассада

  • Лук-севок — 4,5- 6 рублей
  • Огурцы — 1 рубль
  • Баклажаны — 0,5 рубля

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.