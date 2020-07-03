На рынке появились земляника и черника. Цены на клубнику, кабачки, капусту снизились. Черешня стоит дороже других плодов, и цена на неё не падает. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10.00 часов пятницы, 26 июня.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5−1 рубль

Картофель молодой — 1,5−2,5 рубля

Пекинская капуста — 2,5 рубля

Огурцы — 1,8?2,5 рубля

Помидоры — 2,8−4,5 рублей

Баклажаны — 4 рубля

Морковь молодая — 3 рубля,

Свёкла свежая — 2- 2,5 рубля

Кабачки — 2 рубля

Сладкий перец — 7,5 рублей

Лук репчатый — 1,5рубля

Чеснок свежий — 1 рубль (за головку), 5−8 рублей (за кг)

Зелень (лук, укроп, петрушка) за пучок — 0,5 рубля

Фрукты, орехи

Арбуз — 2,5 рубля

Дыня — 3,5 рубля

Гранат — 10 рублей

Абрикосы — 6 рублей

Нектарин — 6,5 рублей

Персик — 6,5 рублей

Яблоки — 4−5 рублей

Груши — 6 рублей

Клубника — 2 (мелкая), 5 рублей (крупная)

Лесная земляника (за 0,5 литра) — 5 рублей, 2,5 рубля (за стакан)

Черника 0,5 литра — 2,5 рубля, 5 рублей (за литр)

Черешня — 7,5 рублей

Виноград — 7−8 рублей

Апельсины — 4,5−5 рублей

Лимоны — 5 рублей

Бананы — 3,5 рубля

Имбирь — 5 рублей

Киви — 10 рублей

Орех грецкий — 8 рублей

Грибы

Лисички — 5 рублей (за литр)

Саженцы

Роза (куст) — 2,5−12 рублей

Львиный зев (куст) — 2 рубля

Бархатцы (куст) — 1,5 рубля

Петуния — 1?2,5 рубля, ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей

Сурфиния — 2,5 рубля

Бегония — 3,5— 4 рубля

Цинерария—0,5 рубля

Гацания — 2,5 рубля

Рассада