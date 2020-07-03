Восемь фактов об освобождении Слуцка

Слуцк имел важное значение для минской группировки немецких войск. Стянутые сюда танки, артиллерия и пехота прикрывали Минск с юга. Зная об этом, советское командование дождалось подхода основных сил наступающих войск и наметило штурм Слуцка на 30 июня.

1. Продолжительность боёв

Штурм города начался на рассвете. В Слуцке оборонялись две немецкие пехотные дивизии. После упорных боёв в штаб 1-го Белорусского фронта было доложено, что 30 июня в 11.30 Слуцк освобождён. Однако боевые столкновения с группами немцев и полицейских на окраинах города стихли только во второй половине дня.

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2. Кто освобождал Слуцк

В освобождении Слуцка принимали участие 10 воинских частей и соединений, восьми из них впоследствии присвоено почётное наименование «Слуцкие».

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Именами трёх командующих, принимавших участие в штурме, названы улицы города:

Тутаринова (генерал-майор, командующий 9-й гвардейской кавалерийской дивизией),

Плиева (генерал-лейтенант, командир конно-механизированной группы),

Куликова (полковник, командир 37-й механизированной бригады).

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3. Потери противника

В уличных боях за Слуцк было уничтожено

13 немецких танков,

2 бронетранспортёра,

6 артиллерийских и миномётных батарей,

3 дзота

и до 700 немецких солдат и офицеров.

Были захвачены десятки пленных, оружие, продовольствие и другие трофеи.

4. Людские потери

До войны население города составляло около 21 тысячи человек.

После освобождения — чуть более 5 тысяч.

К августу 1944 года оно возросло до 7900 жителей.

Подсчёт производился по количеству выданных людям продовольственных карточек. Гитлеровцы расстреляли и замучили в Слуцке и в Слуцком районе 26 307 человек, в том числе 11 150 жителей города и района.

14 тысяч советских военнопленных были расстреляны, замучены, умерли от голода, сожжены живьём гитлеровскими палачами. На работы в Германию вывезено 1311 человек.

5. Первое мероприятие

2 июля в городском парке состоялся митинг, посвящённый освобождению Слуцка. В нём участвовали партизаны, представители воинских частей, местные жители. После митинга часть партизан и военных прошли парадным маршем от парка до центра города. Вернувшиеся в город жители радостно приветствовали их.

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6. Оценка ущерба

В 1944 году комиссия Слуцкого горисполкома назвала общую цифру разрушений — 80% общественных и промышленных зданий. В ходе восстановительных работ в 1946 году эта цифра возросла до 89%. В исторической литературе осталась первоначальная оценка — 80%. Были разрушены мотороремонтный и литейно-механический заводы, хлебозавод, маслосырзавод, мукомольный завод, частично разрушена электростанция. От мельницы «Прогресс» остались одни развалины. Перед самым отступлением фашисты сожгли здание кинотеатра на Садовой улице, разрушили лесозавод, плодовинзавод, 6 школ и педагогическое училище. Во всём городе осталось 786 жилых домов.

7. Новое руководство

После освобождения Слуцка власть в городе на две недели перешла к военной комендатуре. 14 июля 1944 года были сформированы городской и районные исполкомы. Город возглавил Пётр Иванович Смирнов, район — Николай Николаевич Розов, первым секретарём райкома КПБ стал Ипполит Сильвестрович Кононович. Они в годы оккупации являлись партизанскими руководителями на Случчине.

8. Где располагалась власть

В первые дни после освобождения Слуцкий городской и районные исполкомы располагались в здании городской бани. Затем органы власти перебрались в отремонтированные немецкие дома по улице Володарского (сейчас Богдановича). Дом Советов на центральной площади будет восстановлен к 1948 году.