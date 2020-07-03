В пятницу, 3 июля, состоялся матч 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Славия» (Мозырь) и ФК «Слуцк».

В первом тайме хозяева поля забили быстрый гол уже на 5-ой минуте встречи. Максим Слюсар (нападающий ФК «Славия») воспользовался добиванием после неудачного удара по воротам своего одноклубника Фрэнсиса Нарха. Спустя несколько минут Максим Слюсар оформил голевой дубль через реализованный пенальти. Игрок на 11-ой минуте матча развёл вратаря случчан и мяч по разным углам.

На 21-ой минуте матча Егор Семёнов (полузащитник «Слуцка» воспользовался ошибкой вратаря мозырской «Славии» и ударом головой поразил ворота соперников, тем самым игрок отыграл один мяч, 2:1. До свистка на перерыв счёт больше не менялся.

Во втором тайме Глеб Шевченко (полузащитник ФК «Славия») на 74-ой минуте матча подключился к контратаке своей команды. После неудачного удара по воротам своего одноклубника (удар парировал вратарь «Слуцка») Глеб добил мяч в пустые ворота. 3:1, очередное поражение случчан.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» опустился с десятого места на двенадцатое. У случчан всё так же 18 очков в активе. Отрыв от команды, находящейся на одиннадцатой строчке (ФК «Рух», Брест), составляет одно очко.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «ФК „Славия“ (Мозырь), фора 0» с коэффициентом 1.65 — в матче сыграл.