Роль мужчин в жизни детей социологи называют «эффектом отца». Многие современные исследования подтверждают важность отцовского воспитания. Некоторые выводы ученых кажутся очевидными, например, то, что развод родителей плохо сказывается на детях. Но есть более интересные открытия: участие отца в воспитании ребенка сказывается на IQ детей и на популярности среди сверстников в школе. В полных семьях вероятность того, что девочка рано начнет заниматься сексом, заметно снижается.

Исследования доказывают, что дети, отцы которых вовлечены в воспитание, реже бросают школу или попадают в тюрьму по сравнению с теми, у кого нет отцов или других мужчин-опекунов.

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У них больше шансов иметь высокооплачиваемую работу и стабильные отношения. Кроме того, дети переносят меньше психологических травм на протяжении всей своей жизни.

— Исследования показывают, что отцы, которые активно взаимодействуют со своими детьми, оказывают положительный эффект на развитие ребенка, — говорит Пол Амато, социолог, изучающий отношения родителей и детей в Пенсильванском государственном университете.

Чем раньше отец включается в воспитание, тем лучше

К счастью, современные отцы хотят больше участвовать в жизни детей, и общество все больше ожидает от них этого. Но так было не всегда. До 1960-х годов редко поощрялось присутствие отцов во время родов или помощь в уходе за новорожденными. Считалось, что папы должны учить своих детей ходить, играть в мяч, а не ухаживать за младенцами. Последние исследования показывают, что чем раньше отец начинает заниматься с детьми, тем лучше.

Ученые утверждают, что отцы, которые активно участвуют в родах, ухаживают за младенцем, впоследствии имеют более сильную привязанность к ребенку. В Швеции даже рекомендуют здоровым женщинам и новорожденным как можно быстрее возвращаться домой, если отцу не разрешают оставаться на ночь в роддоме. Это важно для того, чтобы установить связь между отцом и ребенком.

Также исследователи утверждают, что папы, которые интересуются вопросами беременности и родов, больше вовлечены в жизнь ребенка после его рождения.

Дети умнее, если папа активно участвует в их воспитании

Отцы часто задаются вопросом: почему они вообще должны тратить время на детей, которые еще ничего не понимают? Ведь младенцы не очень скучают по папе, когда он на работе, и это, конечно, мужчин расстраивает. Но здесь важно видеть общую картину, считают социологи: вовлеченность отцов в воспитание детей с первых дней имеет долгосрочные положительные последствия на будущее их детей.

Одно из исследований показало, что годовалые дети имели более высокие умственные способности и лучшую память, если их отцы были вовлечены в их жизнь с месячного возраста. Такая же связь наблюдается и у недоношенных детей, если их папы активно участвовали в воспитании ребенка с самого рождения. У многих детей даже наблюдаются более высокие результаты теста IQ к 3 годам в том случае, если с ними занимаются папы.

Результаты другого исследования доказывают, что отцы лучше, чем матери, учат детей плавать, потому что они не чрезмерно заботливы и позволяют своим детям рисковать.

Отцы влияют на развитие социальных навыков в жизни мальчиков

Пол Рейберн описывает в своей книге, что американские и норвежские мальчики, чьи отцы участвовали во Второй мировой войне в их детстве, испытывали трудности в налаживании отношений с другими людьми во взрослой жизни. Аналогичные исследования показывают, что сыновья, выросшие без отцов, как правило, менее популярны в школьном возрасте.

Теплые отношения с отцом защищают девочек от рискованного секса

Пока дети не достигли половой зрелости, «эффект отца» примерно одинаков для мальчиков и девочек. И мальчики, и девочки, которым посчастливилось иметь пап в своей жизни, преуспевают, а в некоторых случаях превосходят своих сверстников. Но когда гормоны начинают действовать, папы становятся арбитрами сексуального поведения. Это наиболее остро ощущается девочками-подростками, которые меньше рискуют в сексуальном плане, если у них хорошие отношения с отцом.

— Многочисленные исследования показывают связь между отношениями с отцом и сексуальным поведением дочерей, — говорит Даниэль Дельприоре. — Отец, который холоден или отстранен, может плохо повлиять на социальное окружение дочерей, и это скорее всего приведет к раннему старту сексуальной жизни.

А если отец далеко

Исследование Принстонского университета «Хрупкие семьи» изучает группу из 5000 детей, родившихся в США в период с 1998 по 2000 год. У большинства детей, участвовавших в исследовании, родители в разводе или у детей вообще нет отцов по разным причинам. Один из выводов состоит в том, что когда отец находится далеко, он не может активно участвовать в воспитании ребенка, а значит, и оказать положительное влияние на развитие своих детей.

— Папы, которые живут отдельно от своих детей, имеют меньше возможностей для исполнения своих отцовских обязанностей. Но важно, чтобы ребенок знал, что отец заботится о нем и хочет быть вовлеченным в воспитание, — говорит Марси Карлсон, социолог из Висконсинского университета.

Причем специалист отмечает, что «покупка любви» — не самая плохая идея.

— Есть масса доказательств того, что финансовая поддержка детей положительно сказывается на детях, — говорит она.

Дети, потерявшие отца из-за смерти или тюремного заключения, страдают больше, чем те, у кого отцы просто живут отдельно, говорят социологи. Но есть нюанс: в случаях тяжелого развода родителей последствия для детей могут быть даже хуже, чем после смерти отца.

Быть рядом — это одно, быть вовлеченным — совсем другое

Социологи отмечают, что отцы, которые проводят много времени со своими детьми, но пренебрежительны или оскорбительны по отношению к ним, плохо влияют на будущее детей.

— Оскорблять детей или вмешиваться в воспитание только при плохом поведении ребенка не значит быть настоящим и вовлеченным отцом, — говорит Даниэль Дельприоре, психолог по развитию в Университете штата Юта.

— Качество времени, проведенного вместе, важнее, чем количество времени, — говорит Пол Амато. — Просто смотреть телевизор с ребенком, например, это не вовлеченность.

Недостаточно просто присутствовать в жизни детей, важно заботиться о своих детях и показывать им хороший пример.

— Отцы и матери — самые важные учителя для детей, — говорит Пол Амато. — И отцам стоит спросить себя: чему учатся мои дети, наблюдая за мной каждый день?