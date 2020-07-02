Ищете садовые качели? Большой выбор в универмаге «Слуцк». И ещё много полезных товаров

В универмаге «Слуцк» и в «Доме торговли» новое поступление качелей садовых и шезлонгов «Ольса». Самые популярные модели!

В секции «Электротовары» в продажу поступили станки деревообрабатывающие, а также водяные насосы «Ручеек».

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Секция «Товары для уюта» предлагает обновлённый ассортимент ковров и ковровых дорожек.

В секции «Мужская одежда» поступление сорочек ОАО «Надэкс» летнего ассортимента. Уже со скидкой 20%!

Большое поступление детских и горных велосипедов, а также велозапчастей в «Доме торговли» (ул.Ленина, 138)

Приятных покупок!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568