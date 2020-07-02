Ищете садовые качели? Большой выбор в универмаге «Слуцк». И ещё много полезных товаров

В универмаге «Слуцк» и в «Доме торговли» новое поступление качелей садовых и шезлонгов «Ольса». Самые популярные модели!
- В секции «Электротовары» в продажу поступили станки деревообрабатывающие, а также водяные насосы «Ручеек».
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- Секция «Товары для уюта» предлагает обновлённый ассортимент ковров и ковровых дорожек.
- В секции «Мужская одежда» поступление сорочек ОАО «Надэкс» летнего ассортимента. Уже со скидкой 20%!
- Большое поступление детских и горных велосипедов, а также велозапчастей в «Доме торговли» (ул.Ленина, 138)
Приятных покупок!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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