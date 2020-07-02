Своими словами о выборах-2020. Владимир Адзерихо про «расшатанную страну» и белорусский язык

Житель деревни Болотчицы Владимир Адзерихо, сторож, рассказывает, в каком случае белорусы непобедимы и могут противостоять неким силам, которые хотят их расшатать, и какую роль в этом играет белорусский язык.

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.

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