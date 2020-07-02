Как сотрудники Слуцкой ГАИ несут службу на дорогах и не только. Большая фотоподборка

3 июля отмечается День образования Госавтоинспекции Республики Беларусь. «Кур'ер» поздравляет с наступающим праздником сотрудников отдела ГАИ Слуцкого РОВД и предлагает читателям посмотреть, как инспекторы несут свою службу на дорогах Случчины и не только.

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