Как сотрудники Слуцкой ГАИ несут службу на дорогах и не только. Большая фотоподборка

Анастасия Улащик
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3 июля отмечается День образования Госавтоинспекции Республики Беларусь. «Кур'ер» поздравляет с наступающим праздником сотрудников отдела ГАИ Слуцкого РОВД и предлагает читателям посмотреть, как инспекторы несут свою службу на дорогах Случчины и не только.

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Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД, достаёт из воды мотоцикл, который бросил во время погони случчанин. Фотографии: Анастасия Улащик
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На фото Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД, вместе с Софией, которую спас буквально за день до её дня рождения (20 апреля Софии исполнилось 11 лет, а само происшествие случилось накануне, на Пасху), и её мамой
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14 октября в Беларуси отмечается День матери. Владимир Ширин, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД, останавливал случчанок, которые подвозили своих детей на занятия, и вместо проверки документов поздравлял их с праздником и дарил розы
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