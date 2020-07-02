Как сотрудники Слуцкой ГАИ несут службу на дорогах и не только. Большая фотоподборка

3 июля отмечается День образования Госавтоинспекции Республики Беларусь. «Кур'ер» поздравляет с наступающим праздником сотрудников отдела ГАИ Слуцкого РОВД и предлагает читателям посмотреть, как инспекторы несут свою службу на дорогах Случчины и не только.
Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД, достаёт из воды мотоцикл, который бросил во время погони случчанин. Фотографии: Анастасия Улащик
Сергей Петраков, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД Юлия Якубович, инспектор по административной практике, в гостях у учащихся Бокшицкой средней школы
На фото Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД, вместе с Софией, которую спас буквально за день до её дня рождения (20 апреля Софии исполнилось 11 лет, а само происшествие случилось накануне, на Пасху), и её мамой Александр Шавалеев, начальник ОГАИ Слуцкого РОВД, вместе с инспекторами помог с ремонтом автобуса, который сломался по пути в Слоним, куда на конкурс ехали дети
Сергей Малявка, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД
14 октября в Беларуси отмечается День матери. Владимир Ширин, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД, останавливал случчанок, которые подвозили своих детей на занятия, и вместо проверки документов поздравлял их с праздником и дарил розы
Александр Кондратеня, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.