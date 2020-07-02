Как часто должны убирать в многоквартирных жилых домах. Новые правила от ЖКХ

Появились новые правила, как часто надо мыть кабины лифтов, окна и делать другую уборку в жилых многоквартирных домах. Периодичность работ прописали в новом постановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Речь идёт о постановлении № 7 МЖКХ за 12 июня 2020 года. В нём перечислили работы по санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, а ещё периодичность, с которой их нужно выполнять.
Рклама
|Как должны убирать в многоквартирных жилых домах
|Как часто
|Сухая уборка. Убирать от мусора кабины лифтов и вспомогательные помещения на первых этажах (первой остановочной площадке лифта)
|не реже двух раз в неделю
|Сухая уборка. Убирать от мусора вспомогательные помещения (за исключением техпомещений) в домах без лифтов
|не реже раза в неделю
|Сухая уборка. Убирать от мусора вспомогательные помещения (за исключением техпомещений) в домах с лифтами
|не реже двух раз в месяц
|Мыть вспомогательные помещения (за исключением техпомещений) в домах без лифтов
|не реже двух раз в месяц
|Мыть вспомогательные помещений (за исключением техпомещений) в домах с лифтами
|не реже раза в месяц
|Мыть кабины лифтов
|не реже раза в месяц
|Делать влажную протирку стен, дверей, плафонов, отопительных приборов, обметать пыль с потолков
|раз в год
|Убирать подвал, техническое подполье, чердак, технический этаж и другие техпомещения
|не реже раза в год
|Мыть окна
|раз в год
|Очищать доски объявлений
|раз в неделю
|Проводить дезинфекцию, дезинсекцию (уничтожение насекомых), дератизацию (уничтожение грызунов)
|по мере необходимости
Про мытью полов почему не указано, и что за вспомогательные помещения?