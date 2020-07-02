Как часто должны убирать в многоквартирных жилых домах. Новые правила от ЖКХ

Появились новые правила, как часто надо мыть кабины лифтов, окна и делать другую уборку в жилых многоквартирных домах. Периодичность работ прописали в новом постановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идёт о постановлении № 7 МЖКХ за 12 июня 2020 года. В нём перечислили работы по санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, а ещё периодичность, с которой их нужно выполнять.

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