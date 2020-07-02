Как часто должны убирать в многоквартирных жилых домах. Новые правила от ЖКХ

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Появились новые правила, как часто надо мыть кабины лифтов, окна и делать другую уборку в жилых многоквартирных домах. Периодичность работ прописали в новом постановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идёт о постановлении № 7 МЖКХ за 12 июня 2020 года. В нём перечислили работы по санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, а ещё периодичность, с которой их нужно выполнять.

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Как должны убирать в многоквартирных жилых домах Как часто
Сухая уборка. Убирать от мусора кабины лифтов и вспомогательные помещения на первых этажах (первой остановочной площадке лифта) не реже двух раз в неделю
Сухая уборка. Убирать от мусора вспомогательные помещения (за исключением техпомещений) в домах без лифтов не реже раза в неделю
Сухая уборка. Убирать от мусора вспомогательные помещения (за исключением техпомещений) в домах с лифтами не реже двух раз в месяц
Мыть вспомогательные помещения (за исключением техпомещений) в домах без лифтов не реже двух раз в месяц
Мыть вспомогательные помещений (за исключением техпомещений) в домах с лифтами не реже раза в месяц
Мыть кабины лифтов не реже раза в месяц
Делать влажную протирку стен, дверей, плафонов, отопительных приборов, обметать пыль с потолков раз в год
Убирать подвал, техническое подполье, чердак, технический этаж и другие техпомещения не реже раза в год
Мыть окна раз в год
Очищать доски объявлений раз в неделю
Проводить дезинфекцию, дезинсекцию (уничтожение насекомых), дератизацию (уничтожение грызунов) по мере необходимости

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1 Авторы комментариев
BeastBoyLuckSonic Авторы недавних комментариев
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

Про мытью полов почему не указано, и что за вспомогательные помещения?

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2 июля 2020 12:19